piwik no script img

Linke will Erbschaftsteuer diskutierenRegierung will Schlupflöcher für Superreiche nicht stopfen

Selbst der Internationale Währungsfonds empfiehlt, ungerechte Schlupflöcher für überreiche Erben zu schließen. Die Bundesregierung juckt das nicht.

Hände wühlen in einer Kiste mit Zwei-Euromünzen
Mit vollen Händen wirft die Regierung das Geld aus dem Fenster, auc weil es kein anständige Erbschaftssteuer gibt Foto: Sven Hoppe/dpa
Gareth Joswig

Von

Gareth Joswig

Die Bundesregierung ignoriert die Empfehlungen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Dieser hatte kürzlich im Zusammenhang mit der Rentenreform höhere Vermögen- und Erbschaftsteuern vorgeschlagen. Auch „die Schließung von Schlupflöchern bei der Erbschaftsteuer“ nannte der IWF in einer Analyse zur schwächelnden deutschen Wirtschaft als Möglichkeit, den Bundeshaushalt zu konsolidieren. Die Linksfraktion im Bundestag hat daraufhin bei der Bundesregierung nachgefragt, ob sie diese millionenschweren Schlupflöcher schließen will.

Die Antwort der Bundesregierung, die der taz vorliegt, ist knapp und eindeutig: Nein. Wörtlich heißt es: „Konkrete Maßnahmen im Sinne der Fragestellung sind aktuell nicht geplant“, erklärte der parlamentarische Staatssekretär Michael Schrodi für das Finanzministerium von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD). Das wirkt zwar in der Deutlichkeit ignorant, überrascht aber kaum: Im 146 Seiten langen Koalitionsvertrag taucht das Wort Erbschaftsteuer nicht ein einziges Mal auf – obwohl die Ungerechtigkeiten des deutschen Steuersystems unter Ex­per­t*in­nen seit Langem bekannt sind.

Steuerschlupflöcher für Überreiche gibt es viele: etwa absurde Schonregeln ab 26 Millionen Euro für angeblich bedürftige Milliardäre, die ihre Steuern nicht bar zahlen könnten. Oder die Überschreibung von Vermögen in sogenannte Familienstiftungen, die vor allem den Reichsten zugutekommt. Die Bundesregierung scheint das nicht zu kümmern.

Die Linke will das Thema nun offensiv aufgreifen. Für die Plenumsdebatte am Freitag hat sie einen Antrag eingebracht, der die Abschaffung von Steuerprivilegien für die größten Erbschaften fordert. Doris Achelwilm, steuerpolitische Sprecherin der Linken, kritisierte gegenüber der taz: „Die Bundesregierung ignoriert dringende Notwendigkeiten und hält an den Privilegien für die größten Erbschaften fest.“

Eine Mehrheit wird der Antrag wohl nicht finden

Es sei unverständlich, dass das geerbte Haus der Großmutter voll besteuert werde, während 300 Wohnungen oder ganze Konzerne steuerfrei vererbt werden könnten: „Das ist beinharte Politik für die Interessen der Allerreichsten, auf Kosten aller anderen. Die Manöver gegen den Sozialstaat sind auch vor diesem Hintergrund unverschämt und entschieden zurückzuweisen.“

Der Antrag der Linken wird voraussichtlich keine Mehrheit finden. Zwar gibt es in der Gesellschaft ein starkes Gerechtigkeitsempfinden und Kritik an der Bevorzugung der Superreichen, doch parteipolitisch spiegelt sich das kaum wider. Trotz einzelner politischer Initiativen haben sich SPD und Grüne lange nicht an dieses zentrale Thema der Ungleichheit herangewagt – auch aus Angst, eigene Wäh­le­r*in­nen zu verprellen.

Häufig ist das auch ein Aufklärungsdefizit: Viele Menschen fürchten, dass sie von einer möglichen Erbschaftsteuerreform selbst betroffen wären – auch wenn man über Freibeträge Vermögenswerte wie das Haus der Großeltern ausnehmen könnte. Immerhin fordern die Grünen mittlerweile eine gerechtere Erbschaftsteuer.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #soziale Ungleichheit #Erbschaftssteuer #Die Linke #Linksfraktion #Steuerpolitik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Portrait von Martyna Linartas, die auf einem gelben Stuhl sitzt
Politologin über soziale Ungleichheit „Ich habe die Extreme kennengelernt“

Ungleiche Verteilung von Vermögen kennt Martyna Linartas aus ihrer Familie. Ein Gespräch über Erben und Gerechtigkeit, Wahnsinn, Neid und die AfD.

Interview von Stefan Reinecke und Anna Lehmann
Matthias Miersch steht am Rednerpult im Bundestag und wirkt sehr engagiert, er streckt die Hände nach vorne
SPD-Politiker machen soziale Vorschläge Weniger Extrawürste für Millionenerben

Wer viel erbt, zahlt kaum Steuern. Führende SPDler wollen jetzt, dass Millionenerben gerechter besteuert werden.

Von Anna Lehmann
Portrait von Katharina Beck
Grünen-Abgeordnete über Steuerpolitik „Wer mehr als 300 Wohnungen erbt, muss keine Steuer zahlen“

Reiche stärker zu besteuern, sei eine Frage der Gerechtigkeit, sagt Katharina Beck. Was Merz und Söder fordern, hält sie für „Unfug“.

Interview von Hannes Koch
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
„Urchristen“ auf dem Weihnachtsmarkt Vegetarisch mit antisemitischem Beigeschmack
2
Mehr Härte gegenüber Arbeitslosen Es wird ungemütlich
3
Anklage wegen Hitlergruß Unglaublicher Verdacht: Ist der Rechtsextreme ein Nazi?
4
Rechtsextremer Wahlsieg in Chile Der Pinochetismus ist zurück
5
Streit um russisches Vermögen Vier EU-Länder stellen sich quer
6
Reaktionen in Israel auf Terroranschlag Die Politik mit der Angst