Die deutsche Linke ist in Hochstimmung nach der Wahl des demokratischen Sozialisten Zohran Mamdani zum Bürgermeister von New York. Parteichefin Ines Schwerdtner sprach am Mittwoch in einer ersten Reaktion von einem „Tag zum Feiern“. Mamdani sei es gelungen, „mit einem klaren Fokus auf die Probleme der arbeitenden Bevölkerung und der Kritik am politischen Establishment zu zeigen, dass die Linke eine echte Alternative für die Menschen sein kann“, so Schwerdtner.

Der 34-Jährige hat die Bürgermeisterwahlen in der 8,8-Millionen-Metropole am Dienstag mit knapp über 50 Prozent der Stimmen klar für sich entschieden – und das mit für amerikanische Verhältnisse nahezu linksradikalen Versprechen. So will Mamdani unter anderem einen Mietendeckel für städtische Wohnungen einführen und für kostenlose Kinderbetreuung und kostenlosen Nahverkehr sorgen.

In der Linken-Spitze blickt man dabei vor allem auf die Berliner Abgeordnetenhauswahlen im September kommenden Jahres. Mamdanis Wahlkampf sei hierfür „wie eine Blaupause“, sein Sieg in New York gebe der Linken Rückenwind, erklärte Linken-Co-Chef Jan van Aken. Ines Schwerdtner war zuletzt nach New York gereist, um Mamdanis Wahlkampfteam zu begleiten. „Wenn New York rot wird, schafft Berlin das auch“, sagte sie im Anschluss der taz.

Elif Eralp, die designierte Spitzenkandidatin der Linken für die Berlin-Wahl, will dann auch „dafür kämpfen, den Erfolg von New York zu wiederholen“. Die Anwärterin für den Posten der Regierenden Bürgermeisterin sagte am Mittwoch: „Egal ob in New York oder Berlin, in Marzahn oder Manhattan – wir alle wollen ein gutes Leben.“ Völlig illusorisch ist ein Wahlsieg der Linken nicht. Schon bei der Bundestagswahl wurde die Partei in der Hauptstadt führende Kraft. In jüngsten Umfragen liegt sie mit 17 Prozent zwar deutliche 6 Prozentpunkte hinter der regierenden CDU, aber immer noch vor SPD und Grünen, den potenziellen Koalitionspartnern.

Euphorie auch im linken Parteiflügel der Grünen

Auch bei den Grünen wurde am Mittwoch über Mamdani als Vorbild gesprochen, vor allem im linken Parteiflügel. „An wenigen Orten ist der Konflikt zwischen überreichen Milliardären und allen anderen so eklatant wie in New York“, sagte die Bundestagsabgeordnete Karoline Otte der taz. „Die Wahl von Zohran Mamdani zeigt: Wer diesen Konflikt benennt, gewinnt.“

Der New Yorker habe konkret gemacht, „wie der Alltag lebenswerter wird mit einer Politik für die vielen“. Günstige Mieten, Bus und Bahn und kostenlose Schulmittagessen seien keine Utopie, „sondern könnten schon morgen Realität werden, wenn Gerechtigkeit gewinnt“, so Otte, die im Bundestag im Finanzausschuss sitzt und ihren Schwerpunkt auf Steuerpolitik und Kommunalfinanzen legt.

Ähnlich wie sie äußerte sich der grüne Europaabgeordnete Rasmus Andresen, ebenfalls ein Parteilinker. „Wer Menschen begeistern will, muss sich um die Alltagssorgen kümmern“, sagte er. Mitte-links-Parteien seien in Europa in der Krise, auch die Grünen in Deutschland stünden vor einer „grundsätzlichen Kursbestimmung und Neuaufstellung“. Mamdani könne „als Vorbild für uns dienen“.

Etwas weniger euphorisch fielen die ersten Reaktionen bei der SPD aus. Dirk Wiese, der parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion und Chef der rechten Parteiströmung Seeheimer Kreis, beglückwünschte Mamdani zwar zu seinem Wahlsieg. Der Demokrat greife in seiner Mietenpolitik sozialdemokratische Ideen auf.

Wiese warnte allerdings davor, Mamdani zum politischen Rollenmodell zu überhöhen, und verwies in dem Zusammenhang auf New Jersey und Virginia. Dort gewannen die beiden Mitte-Demokratinnen Mikie Sherrill und Abigail Spanberger die Gouverneurswahlen. Jemand wie der linke Mamdani hätte hier kaum gewinnen können, ist Wiese überzeugt.