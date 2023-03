Letzte Synodalversammlung in Frankfurt : Ringen um dringende Reformen

Der Synodale Weg versammelt sich in Frankfurt. Sie fordern: Segnungen für homosexuelle Paare, Frauen in Weiheämter, mehr Laien-Mitbestimmung.

BERLIN taz | Angespannte Stille, Lichter flackern über die Gesichter der anwesenden Synodalen. Über ihren Köpfen im Frankfurter Dom sind Seile gespannt. Dann bedrohliche Orgelmusik. In den Kirchenreihen tanzen junge Menschen mit zuckenden Bewegungen, gequält, ihre Gesichter sind mit Stoff bedeckt. „Wer gibt euch das Recht, unsere Körper und Seelen zu schänden?“ singt eine junge Frau mit hoher, klarer Stimme.

Die Performance „Verantwort:ich“ greift am Donnerstagabend in Frankfurt am Main den Ausgangspunkt des Synodalen Wegs auf: den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche und die Vertuschung durch Verantwortungsträger*innen, Angestellte, Gemeinden. Am Ende der Performance stehen Bischöfe gemeinsam mit den Tänzer*innen, darunter auch Betroffene sexualisierter Gewalt in der Kirche, in einem Kreuz. Die Botschaft: Wir sehen die Verstrickungen, die je­de*r einzelne Ka­tho­li­k*in in dem ganzen Ausmaß des sexuellen Missbrauchs in der Kirche trägt. Wir wollen Verantwortung für eine in der Zukunft sichere Kirche übernehmen.

Von Donnerstag bis Samstag findet in dieser Woche in Frankfurt am Main die fünfte und vorerst letzte Versammlung des Synodalen Wegs statt. Dort diskutieren 210 Menschen, darunter 69 Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz, über Reformtexte für die katholische Kirche. Die Bischöfe und katholischen Lai*­in­nen haben sich für die Versammlung ein straffes Programm vorgenommen: 10 Texte sollen besprochen werden und zur Abstimmung kommen. Unter anderem geht es um Segnungen für homosexuelle Paare, eine Zulassung von Frauen zu Weiheämtern und mehr Mitbestimmung von Lai*innen.

Am Donnerstag stimmte die Versammlung bereits über zwei Texte zur priesterlichen Existenz heute und auch über die Öffnung des Zölibats ab. Beide zur Abstimmung gebrachten Texte fanden eine Mehrheit. Die Forderung einer Überprüfung des Pflichtzölibats durch den Papst wurde mit 179 Stimmen, darunter 44 Bischofsstimmen, angenommen. Besonders die jungen Synodalen zeigten sich aber enttäuscht, dass die Texte „äußerst weichgespült“ seien, so bewertet es etwa der Bundesvorsitzende des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend, Gregor Podschun. Er hatte einen Änderungsantrag eingebracht, dass die Öffnung des Pflichtzölibats durch Rom nicht nur „geprüft“, sondern „aufgehoben“ werden sollte. Diese Formulierung ging vor allem den Bischöfen zu weit.

Texte brauchen Zwei-Drittel-Mehrheit

Bei der Synodalversammlung gelten Texte nur als angenommen, wenn sie eine doppelte Zwei-Drittel-Mehrheit erhalten – neben zwei Dritteln aller Delegierten müssen auch zwei Drittel der anwesenden Bischöfe zustimmen. Besonders die verweigerte Zustimmung der Bischöfe führte in den vorangegangenen Versammlungen des Synodalen Wegs zum Eklat.

Auch die erste Abstimmung am Freitag zum Text „Verkündung des Evangeliums durch Lai*­in­nen in Wort und Sakrament“ bekam eine Mehrheit. Zuvor hatten jedoch die Bischöfe mit Änderungsanträgen den ursprünglichen Text stark abgeändert, sodass auch dieser nur „Prüfanträge“ statt Beschlüssen enthält. Besonders Frauen kritisierten diese Änderungen, da sie bereits die Arbeit, für die sie offiziell nicht geweiht sind, in ihren Gemeinden leisten: „Natürlich predige ich. Natürlich höre ich Beichte“, so Schwester Katharina Kluitmann von den Lüdinghauser Franziskanerinnen.

Im Vorfeld dieser Abstimmung führte auch die Frage nach einer geheimen oder namentlichen Abstimmung zu Spannungen im Raum. Der Augsburger Bischof Florian Wörner plädierte für eine geheime Abstimmung. ZdK-Präsidentin Stetter-Karp hatte im Vorfeld genau zu diesem Punkt in Richtung der Bischöfe appelliert: „Verantwortung zu übernehmen heißt, deutlich zu sagen, was ist, und sich nicht zu verstecken“.

„Out in Church“-Initiator Jens Ehebrecht-Zumsande kommentiert dazu auf Twitter, dass die Bischöfe auf diese Weise weiterhin „ihre Macht missbrauchen und die Synodalversammlung […] mit Änderungsanträgen auf den letzten Drücker erpressen.“

Kirche gegen Kirche

Die fünfte Synodalversammlung in Frankfurt wird von einem großen medialen Interesse begleitet. Zur Auftaktpressekonferenz zeigte sich das Synodalpräsidium um den Limburger Bischof Georg Bätzing und die Präsidentin des Zentralkomites deutscher Katholiken, Irme Stetter-Karp, vorsichtig optimistisch. „Diese, meine Kirche verdient es, dass wir sie nicht einfach lassen, wie sie ist“, sagte Bätzing. Er betonte, dass nicht nur die deutsche Katholische Kirche sich auf einen Reformprozess begeben habe, sondern auch die Weltkirche.

Diese Aussage steht allerdings im Widerspruch zu vorangegangenen Briefwechseln von deutschen Bischöfen mit Rom. Papst Franziskus hatte dem Vorhaben, aus der Reformbewegung Synodaler Weg einen dauerhaften Synodalen Rat zu gründen, im Januar eine Absage erteilt. Darauf bezog sich auch Irme Stetter-Karp und sagte, dass „die römischen Interventionen wirken“ und einige Ver­ant­wor­tungs­trä­ge­r*in­nen sich in früheren Diskussionen zurückhaltender äußerten.

Die Reformbewegten rechnen daher nicht damit, dass alle Texte ein positives Abstimmungsergebnis erhalten werden. „Der entscheidende Punkt für mich ist, dass wir Samstag wissen: Wir gehen auf einem Weg weiter“, so Stetter-Karp. Der Plan der Versammlung ist es, am Samstag Mitglieder zunächst für einen Synodalen Ausschuss zu wählen, der den Synodalen Rat vorbereiten soll, der derzeit noch vonseiten Roms untersagt ist.

Kurz vor Beginn der Synodalversammlung gab es vor dem Kongresshaus der Messe Frankfurt, wo die katholischen Delegierten tagen, zwei Demonstrationen. Ver­tre­te­r*in­nen von „Wir sind Kirche“ oder „Maria 2.0“ demonstrierten für mehr Beteiligung von allen Menschen in der katholischen Kirche und gegen die Diskriminierung von Frauen und queeren Menschen. Ihnen gegenüber standen reaktionäre Gruppen, die sich klar gegen Veränderungen in der katholischen Kirche aussprachen. „Kirche gegen Kirche“, fasste eine Teilnehmerin der Synodalversammlung die Beobachtung eines Jugendlichen dazu zusammen. Also genau das, was das Gesprächsformat des Synodalen Wegs zu überwinden versucht.