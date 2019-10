Landtagswahl in Thüringen

Linke erstmals Nr. 1

Bodo Ramelow bringt seiner Partei in Thüringen den Wahlsieg. Die Koalitionsbildung könnte mehr als schwierig werden. Klarer Verlierer: die CDU.

BERLIN taz | Eines stand am Sonntagabend schnell fest: Die Linkspartei hat die Landtagswahl in Thüringen gewonnen und stellt erstmals die größte Fraktion in einem deutschen Landtag. Nach ersten Hochrechnungen kam die Partei von Ministerpräsident Bodo Ramelow auf knapp 30 Prozent der Stimmen. Ihr Ergebnis aus dem Jahr 2014 konnte sie damit leicht verbessern. Ein Grund für den Erfolg könnte die Popularität von Ramelow sein, der seit fünf Jahren als bundesweit erster und einziger Linken-Politiker eine Landesregierung anführt und auf den der Wahlkampf seiner Partei komplett zugeschnitten war.

Ob seine rot-rot-grüne Koalition ihre bisherige Ein-Sitz-Mehrheit im Landtag halten kann, war aber zunächst sehr fraglich. Die SPD, die schon 2014 stark verloren hatte, konnte sich als Juniorpartner der Linken nicht erholen und sackte weiter ab. Die Partei von Spitzenkandidat Wolfgang Tiefensee landete laut ersten Hochrechnungen unter 10 Prozent. Die Grünen, die beim letzten Mal nur knapp über die Fünfprozenthürde kamen, konnten sich entgegen dem Bundestrend zumindest nicht verbessern. Nach den ersten Hochrechnungen am Sonntag war noch nicht mal sicher, ob sie tatsächlich wieder in den Landtag einziehen.

Realistische Koalitionsoptionen neben Rot-Rot-Grün hat Ramelow nicht. Allerdings kann ihn die CDU mit Spitzenkandidat Mike Mohring wohl auch nicht ablösen. Die Konservativen hatten den Freistaat lange Zeit fest in der Hand und stellten in Thüringen von der Wiedervereinigung bis ins Jahr 2014 ununterbrochen die Ministerpräsident*innen. Nachdem die Konservativen vor fünf Jahren schon die Staatskanzlei verloren hatten, sind sie nun auch nicht mehr stärkste Partei: Die CDU hat rund 10 Prozentpunkte verloren und liegt laut Hochrechnungen nur noch bei rund 22 Prozent.

AfD kann bei Regierungsbildung nur zuschauen

Selbst wenn die FDP in den Landtag einzieht (zu Redaktionsschluss ebenfalls noch unklar) kann die Union damit wohl keine Koalition schmieden. Infrage käme höchstens ein unwahrscheinliches Bündnis mit Ramelow und seiner Linkspartei oder mit der AfD. Das hatte Mohring vor der Wahl allerdings klar ausgeschlossen.

Die AfD des extrem rechten Spitzenkandidaten Björn Höcke kann bei der Regierungsbildung also nur zuschauen. Sie hat im Vergleich zur Landtagswahl 2014 stark zulegt, bleibt im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 aber relativ konstant bei rund 23 Prozent der Stimmen. Im neuen Landtag könnte sie die zweitstärkste Fraktion stellen.

Selbst wenn es auch nach Auszählung aller Stimmen keine klaren Mehrheiten gibt, könnte Ministerpräsident Ramelow übrigens erst mal im Amt bleiben. Die Landesverfassung sieht keine Frist vor, innerhalb der der Landtag eine neue Regierung wählen muss. Die bisherigen Minister*innen könnten also zunächst geschäftsführend im Amt bleiben.

Gestiegen ist die Wahlbeteiligung: Sie lag am Sonntag bei rund 65 Prozent (2014: 52,7).