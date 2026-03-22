08.00 Uhr: Wahllokale haben geöffnet

taz/afp | Seit dem frühen Sonntagmorgen sind die Wahllokale in Rheinland-Pfalz geöffnet. Bis 18 Uhr können die Wahlberechtigten noch ihre Stimme in insgesamt 52 Wahlkreisen abgeben.

Rund 2,95 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsangehörigen ab 18 Jahren.

Für die Stimmabgabe reicht die Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses sowie die Eintragung im Wählerverzeichnis aus.

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07.30 Uhr: Knapper Wahlausgang erwartet

rtr/taz | In Rheinland-Pfalz wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Dabei zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPD von Ministerpräsident Alexander Schweitzer und der oppositionellen CDU mit Herausforderer Gordon Schnieder ab. Nachdem die Christdemokraten in den Umfragen lange deutlich geführt hatten, schmolz ihr Vorsprung zuletzt auf ein bis zwei Prozentpunkte.

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Da die derzeit regierende Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP keine Mehrheit mehr erwarten dürfte und die Liberalen den Wiedereinzug in das Parlament wohl nicht mehr schaffen, gilt ein künftiges Bündnis der beiden großen Parteien als wahrscheinlichste Option.

Die AfD kann den Erhebungen zufolge mit deutlichen Zugewinnen rechnen. Für die Linkspartei und für die Freien Wähler geht es um Alles – sie könnten knapp über oder unter der 5-Prozent-Hürde landen.

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07.00 Uhr: Weniger Brief­wäh­le­r:in­nen als 2021

taz | Die Zahl der Briefwähler wird nach einer Schätzung der Landeswahlleitung diesmal deutlich unter dem Wert von 2021 liegen. Bis zum Mittwoch hatten rund 34 Prozent aller Stimmberechtigten Briefwahl beantragt.

Bei der Landtagswahl 2021 hatten rund 66 Prozent aller Wählerinnen und Wähler die Briefwahl genutzt. Grund für den hohen Wert war vor allem die Corona-Pandemie.

07.00 Uhr: Der Herausforderer Gordon Schnieder

taz | Eigentlich ist die Ausgangslage für die CDU in Rheinland-Pfalz so gut wie seit Jahren nicht. Wenn nur der Spitzenkandidat Gordon Schnieder etwas bekannter wäre, schreibt Jana Laborenz in ihrem Portrait.

07.00 Uhr: Der Amtsinhaber Alexander Schweitzer

taz | Alexander Schweitzer nennt die Wahl in Rheinland-Pfalz den Kampf seines Lebens. Für die SPD geht es dabei um viel mehr als um ein Bundesland, schreiben Yağmur Ekim Çay und Stefan Reinecke in ihrem Portrait.

07.00 Uhr: Die Grünen, die FDP und die AfD

taz | In Rheinland-Pfalz gehören die Grünen zu den Kleinen. Sie konzentrieren sich auf ihre Kernthemen – und müssen sich im Finale gegen die SPD behaupten. Ihre Spitzenkandidatin ist das Gegenteil von Cem Özdemir, schreibt Tobias Schulze.

Noch regiert die FDP in Rheinland-Pfalz. Aber ob sie es wieder in den Landtag schafft, ist unklar. Wie Daniela Schmitt ums Überleben ihrer Partei kämpft, schreibt Jana Laborenz.

Die AfD mietet leerstehende Gaststätten auf dem Dorf an. Im rheinland-pfälzischen Gonzerath hat man sich daran schon gewöhnt, berichtet Jana Laborenz.