piwik no script img

Kuriose GedenktageKatzen wollen autofreie Tage

Kolumne übrigens
von Susanne Knaul

Die spinnen, die Amis, würde Obelix sagen. Wenn er wüsste, was die Leute jenseits des Atlantiks alles für gedenkwürdig halten.

Schwarze Katze auf der Mauer
„Ihr wollt nicht wissen, was ich denke“ – Streunerkatze in Brandenburg, wo die Forderung nach schärferen Regelungen lauter werden Foto: Patrick Pleul/dpa

W ussten Sie, dass der 22. Januar in den USA als der „Beantworte-die-Fragen-deiner-Katze-Tag“ begangen wird? Keine leichte Übung, könnte man meinen, außer vielleicht, man heißt Dr. Dolittle. Möglicherweise braucht Frauchen am National Answer Your Cat´s Question Day aber auch nur ein wenig Fantasie, um an den Augen ihres eigensinnigen Vierbeiners abzulesen, wo die Pfote drückt: „Was denn, heute kein Thunfisch?“ Oder: „Du willst jetzt nicht Nachbars Hund ins Haus lassen?“

Ehrlicherweise lässt sich mangels repräsentativer Untersuchungen nicht genau sagen, wie viele KatzenhalterInnen dem Aufruf tatsächlich nachkommen oder wer genau am 2. Januar das Katzenneujahr Happy Mew Year begeht. Ehrlicherweise ist zudem zu erwähnen, dass es sich bei beiden Feiertagen um die Erfindung eines Nahrungsergänzungsmittel vermarktenden Ehepaars handelt. Allerdings kann man einem Volk, dass jemanden wie Donald Trump gleich zweimal zum Präsidenten wählt, wahrlich einiges zutrauen.

So sollte auch der nationale Library Shelfie Day, der Tag des Büchereiselfies, stets am 4. Mittwoch im Januar, genauso wenig zu Irritationen führen wie der Daisy Day der Gänseblümchen oder der Blaubeerpfannkuchentag, jeweils am 28. Januar. Dabei könnte es schon ein wenig politischer zugehen, allein der Brisanz wegen. Wie wäre es beispielsweise mit einem Gedenktag für vergessene Wahlversprechen oder aktuell der Jetzt-reicht’s-mal-mit-dem-Winter-Tag.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

International ließe sich mal der Sick-off-Trump-Tag zelebrieren, wahlweise je nach Region durch Sick-off-Putin-, -Erdoğan-, -Netanjahu-, -Xi- oder -AfD-Tag ersetzbar. Die Liste kurioser Gedenktage ließe sich endlos fortsetzen: Grönlandrettungstag, Russlandkapitulationstag, Palästinensischer Unabhängigkeitstag, Iranischer Befreiungstag. Wunschdenken.

Realistischer wäre dann schon eher der Autofreie Tag. Den gab es in Deutschland an vier Sonntagen, als 1973 das Öl knapp wurde. Und später beschloss die EU, jeweils zum 22. September an die AutofahrerInnen zu appellieren, es mal unmotorisiert zu probieren. Was allerdings so wenig obligatorisch blieb wie die Katzenbefragung in den USA. Blöd fürs Klima und für die Schnurrer.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Susanne Knaul

 Redakteurin Meinung
1961 in Berlin geboren und seit 2021 Redakteurin der Meinungsredaktion. Von 1999 bis 2019 taz-Nahostkorrespondentin in Israel und Palästina.
Themen #Feiertage #Katzen #Auto #USA #Kolumne übrigens
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Schwarzes Megaphon auf pink als Illu Wahrheit-Kolumne
Die Wahrheit Feuchter Januar
Kolumne Die Wahrheit von Jenni Zylka

Was für ein Wonnemonat zu Beginn jeden Jahres! Ein pittoresker Feiertag nach dem anderen lässt die dunkle Jahreszeit aufleuchten.

Eine Katze springt nach einer Spielzeugmaus
Von der Hauskatze lernen Mag er mich überhaupt?
Kolumne Starke Gefühle von Felix Zimmermann

Warum frisst er nur Lachspastete auf Joghurtgelee? Wieso miaut er nicht? Über das Rätsel auf vier Beinen namens Hauskatze.

Macht sichtbar
Debatte um Feiertage Ist das Gleichberechtigung oder kann das weg?
Kommentar von Lilly Schröder

Die Forderung der Unternehmerverbände, zur Belebung der Wirtschaft den Frauentag als Feiertag abzuschaffen, sind ignorant und kontraproduktiv.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
2
Debatte über Teilzeit-Arbeit Vom „Wohlstand“ bekomme ich nur Brotkrumen
3
Frauke Brosius-Gersdorf im Gespräch „Sagt den Töchtern, sie können alles werden“
4
Frauen mit Jagdscheinen Sie ballern, und das ist gut so
5
Journalisten auf Grönland Deutscher Humor zündet nicht
6
Schützen belästigen Polizistin Zwei Bussis zuviel