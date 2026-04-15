D ie Berliner Allee ist an ihrem oberen Ende nicht schön. Da sind wir uns sicher einig. Dass da auch der See ist, geschenkt.

Ich laufe an einem Nagelstudio vorbei und einem Indoor-Flohmarkt. Eine Straßenbahn quietscht vorbei, während Fahr­rad­fah­re­r*in­nen das Fürchten lernen, weil sie immer noch keinen eigenen Fahrstreifen kriegen.

Da ist auch eine Apotheke, ein Ärztehaus und gleich auch ein Café, vor dem ich von weitem ein Kind sitzen sehe. Es hat seinen Kopf schwer auf einen Tisch gelegt und rührt sich nicht. Seine Arme hat es auf den Knien liegen, also unter dem Tisch. Es sieht aus wie die resignierte Aussage „Könnte besser, aber muss ja“ in Person. Das Kind wirkt furchtbar blass. Auch seine Nase macht mir Sorgen. Erst ein paar Schritte später erkenne ich, was da los ist.

Das Kind, sehe ich dann, ist Künstler*in. Es trägt kein kränkliches Gesicht, sondern einen Schweinekopf, ein Meisterwerk!

Das ist kein billiges Plastikding vom Kostümshop. Es handelt sich viel eher um ein filigranes Bastelobjekt. Die feinen Schichten aus Pappmaché sind sorgfältig geschliffen und rosa lasiert.

Jede Falte des Rüssels zeugt von stundenlanger Arbeit, vielleicht im Kunstunterricht. Das Kind sollte stolz auf sich sein! Stattdessen hängt es hier durch.

Hatte es auf feuriges Lob gehofft, als es seine Maske dem abholenden Elternteil präsentierte?

Gab es stattdessen nur ein müdes Nicken nach harter Arbeit, ein „Leg weg das Ding, wir müssen“? Und nun laufe auch ich noch mit verwirrtem Blick vorbei. Das hat das Kind nicht verdient, denke ich. Aber dann erkenne ich, dass mich aus den schmalen Sehschlitzen des unbeweglichen Schweinekopfes zwei lebhafte, grün schimmernde Augen fixieren. Sie verfolgen jeden meiner Schritte genau. Dieser Kontrast lässt mich laut auflachen. Ich hoffe inständig, der Elternteil bringt einen wohlverdienten Kakao mit nach draußen. Ich gehe weiter. Das Kind bewegt sich keinen Millimeter. Nur die Augen huschen.