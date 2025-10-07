piwik no script img

Kürzungen durch USA und andereDer UN-Flüchtlingshilfe fehlt das Geld

3,6 statt 11 Milliarden Dollar in diesem Jahr: Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR erhält immer weniger Mittel und muss weltweit 5.000 Stellen abbauen.

Ein Junge trägt einen Eimer mit dem Logo des Flüchtlingshilfswerks UNHCR
Ein vertriebener jemenitischer Junge in einem Lager für Binnenvertriebene am Stadtrand von Sana'a, Jemen, 1. März 2021 Foto: Yahya Arhab/epa
Christian Jakob

Von

Christian Jakob

Berlin taz | Zelte, Wasser, Nahrung, Medikamente, Bildung – Millionen Vertriebene weltweit werden künftig bei der Grundversorgung leer ausgehen. Seit Montag tagt in Genf das Exekutivkomitee des UN-Flüchtlingswerks UNHCR – und muss sich mit Kürzungen in Milliardenhöhe befassen.

Gleich zu Beginn hatte UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi die Streichung von 5.000 Stellen bekannt gegeben. Damit bleiben nur knapp 12.000 Posten übrig – 2024 beschäftigte das UNHCR noch über 20.000 Menschen. „Die Zahlen sind düster“, sagte Grandi.

Noch schwerer wiegt, dass Unterstützungsleistungen für Geflüchtete wegfallen. Betroffen sind laut Grandi alle Länder und Bereiche, in denen das UNHCR aktiv ist. „Schulen wurden geschlossen, die Lebensmittelhilfe heruntergefahren“, sagte der UNHCR-Chef.

Zudem hätten beispielsweise Programme zur Vorbeugung gegen Gewalt gegen Frauen und die psychologische Betreuung von Folteropfern eingestellt werden müssen.

Nur noch Kapazitäten für 25 Millionen Menschen

Derzeit betreut die Organisation etwa 36,4 Millionen Menschen. Intern rechnet man damit, künftig nur noch Kapazitäten für rund 25 Millionen Menschen zu haben. Programme für Kinderschutz, Bildung oder Notunterkünfte dürften insgesamt um zunächst ein gutes Drittel zusammengestrichen werden.

„Es sind auch vorher schon Menschen gestorben, weil Sachen für ein paar Euro fehlten. Das ist jetzt deutlich dramatischer geworden,“ sagt Chris Melzer, Sprecher von UNHCR-Deutschland. Derzeit unterhält das UNHCR 397 Flüchtlingslager in 42 Ländern. „Wenn in Südasien der Monsun einsetzt und die Menschen sagen: ‚Es regnet bei uns rein wir brauchen neue Zelte‘ – dann werden wir sagen müssen: Wir können euch nicht mehr helfen,“ so Melzer.

11 Milliarden Dollar hatte das chronisch unterfinanzierte UNHCR als Finanzbedarf für das Jahr 2025 angemeldet. Bisher aber gab es nur Zusagen in Höhe von 3,6 Milliarden. Bis Jahresende hofft die Organisation, auf knapp 4 Milliarden Dollar zu kommen. Die starke Teuerung der vergangenen Jahre, unter anderem bei Treibstoff und Grundnahrungsmitteln, erschwert die Lage weiter, ebenso die wachsende Zahl weltweit Vertriebener.

Für die kommenden Jahre sieht es noch schlechter aus. Denn 2025 flossen noch rund 780 Millionen Dollar aus den USA, die die Biden-Regierung bewilligt hatte, an das UNHCR. Seit Bestehen des UNHCR hat Washington allein meist mehr als ein Drittel des Gesamtbudgets getragen. Doch ob es im kommenden Jahr weiter Geld von der Trump-Regierung geben wird, ist fraglich.

Das wiegt umso schwerer, weil die Finanzierung des Flüchtlingswerks im Wesentlichen an einer Handvoll westlicher Staaten hängt – und die meisten ihre Zuwendungen nun erheblich gekürzt haben. Deutschland war 2024 mit 332 Millionen Dollar noch weltweit zweitgrößter Geber. Nach dem Kahlschlag beim US-Hilfswerk USAID Anfang des Jahres hatten sich Union und SPD ein „stärkeres Engagement nach dem Ausfall anderer Geber“ vorgenommen und versprochen, eine „auskömmliche Finanzierung“ der humanitären Hilfe und Krisenprävention sicherzustellen.“

Tatsächlich aber hat Schwarz-Rot die Zuwendungen für das UNHCR auf 150 Millionen Dollar mehr als halbiert, ebenso wie andere westliche Staaten. Der britische Premier Keith Starmer hat die Kürzungen als Einziger offen mit den steigenden Rüstungsausgaben in Verbindung gebracht. Doch auch in anderen Staaten dürfte die Ausweitung des Militäretats eine der Ursachen der Streichungen bei der humanitären Hilfe sein.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Flucht #UNHCR #Kürzungen #USAid #Entwicklungszusammenarbeit #Humanitäre Hilfe
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Demonstrantinnen halten Schilder hoch, auf denen auf englisch steht: USAID rettet leben
Entwicklungshilfe in den USA Radikalschlag abgeschlossen
83 Prozent der US-amerikanischen Entwicklungsprogramme sollen eingestellt werden, sagt Außenminister Marco Rubio. Organisationen warnen vor Folgen.
Von Leila van Rinsum
Säcke mit Lebensmittelhilfe.
Brot für die Welt kritisiert Regierung Zu wenig Geld für die Entwicklung
Der Haushaltsplan der Bundesregierung sieht Kürzungen bei humanitärer Hilfe vor. Das schade nicht nur Menschen in ärmeren Ländern, kritisieren NGOs.
Von Tabea Kirchner
Ministerin Svenja Schulze vor zerbombten Ruinen.
Haushalt für Entwicklungszusammenarbeit Mehr Geld, doch nicht genug
Die Etats für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe bekommen mehr Budget als gedacht. Angesichts von Armut und Klimakrise trotzdem zu wenig.
Von Tanja Tricarico
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Vorschlag zum Nahostkonflikt Für ein freies Palästina
2
Premierminister Lecornu tritt zurück Frankreich ist reif für eine Revolution
3
Legalisierung von Gras Medizinisches Cannabis missbrauchen? Ja, bitte!
4
Deutsche trinken weniger Alkohol Agrarminister will Steuergeld in Werbung für Wein stecken
5
Gehaltserhöhung für Merz Mehr Geld und ein Urlaub im Sauerland
6
Krieg im Gazastreifen Die unerträgliche Bequemlichkeit der einseitigen Solidarität