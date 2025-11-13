piwik no script img

Kriege und TreibhausgaseBeim Militär klafft eine Datenlücke

Kriege treiben nicht nur Menschen in die Flucht, sondern heizen auch den Planeten auf. Doch die CO₂-Bilanz des Militärs wird kaum beleuchtet.

Sicherheitskräfte patrouillieren vor dem Veranstaltungsort des UN-Klimagipfels COP30.
Militär ist beim Weltklimagipfel sehr präsent, außer wenn es um den Anteil an klimaschädlichen Emissionen geht Foto: Fernando Llano/AP/dpa

dpa | Die weltweite Aufrüstung und Kriege wie in Gaza, der Ukraine und im Sudan befeuern auch die Klimakrise – doch müssen die Treibhausgase aus dem Militärsektor Stand jetzt nicht an die Vereinten Nationen gemeldet werden. Diese Ausnahmeregelung müsse ein Ende haben, forderte die Expertin Elly Kinney vom britischen Observatorium für Konflikt und Umwelt auf der Klimakonferenz in Brasilien. Es müsse verpflichtende Meldungen an die UN geben. „Wir können diese blinde Stelle im Klimaschutz nicht länger hinnehmen.“

Das Militär ist nach ihren Worten schätzungsweise für 5,5 Prozent der jährlichen Treibhausgase rund um den Planeten verantwortlich. Wenn das Militär der Welt ein einzelnes Land wäre, hätte es den viertgrößten CO₂-Fußabdruck aller Staaten.

So viel wie 120 Millionen Benzinautos

Kinney verwies auf Schätzungen von Forschern, dass allein die Emissionen durch die Zerstörung, Räumung und den Wiederaufbau des Gazastreifens bis zu 31 Millionen Tonnen Kohlendioxid betragen könnten. Das sei mehr als 135 Länder weltweit jeweils allein für sich genommen ausstoßen. Und drei Jahre des russischen Angriffs entsprächen dem Ausstoß, den 120 Millionen Benzinautos in einem Jahr in die Atmosphäre pusten. Sie betonte, man spreche nicht über diese Zahlen, um das menschliche Leid zu verharmlosen. Es gehe darum aufzuzeigen, dass das Leid sogar noch vergrößert werde.

Weiter kritisierte sie, dass die EU- und Nato-Staaten planen, ihre Militärausgaben stark zu erhöhen. Damit wurden Treibhausgasemissionen, etwa von Panzern und Jets, auf Jahrzehnte festgelegt. Ein F-35-Kampfjet habe beispielsweise eine durchschnittliche Lebensdauer von etwa 40 Jahren.

Barbara Magalhães Teixeira vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri verwies auf die jüngsten Ergebnisse ihres Instituts, wonach die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2024 etwa 2,7 Billionen US-Dollar erreicht haben. „Dies ist der höchste jemals verzeichnete Wert.“ Prognosen zufolge könnten sie bis 2030 auf 3,5 bis 5,2 Billionen US-Dollar steigen

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Weltklimakonferenz #Klima #Klimawandel #Militär #CO2-Emissionen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Mitglieder der Turbo-Klima-Kampf-Gruppe auf einer Plattform in einem Baum auf einem ehemaligen Militärgelände in Kiel.
TKKG ist gekommen, um zu bleiben Besetzung mit Meerblick

Die Bundeswehr fordert in Kiel ein Ex-Militärgelände zurück, auf dem ein Wohnviertel entstehen soll. Die Turbo-Klima-Kampf-Gruppe hat es nun besetzt.

Von Esther Geisslinger
Panzer fahren auf einer Straße durch Rapsfelder
Militär im Verkehr Asphalt als Abschreckung

Deutschlands größter Autobahn-Neubau, die A20, ist seit langem in der Kritik. Die CDU will an ihr festhalten, um „verteidigungsfähig“ zu bleiben.

Von Nanja Boenisch und Jonas Wahmkow
Eine Patriotraktenbatterie, mit einer Darstellung von einer Rakete die den Starter gerade verlässt, in Bundeswehr Flecktarn
Aufrüstung und Klimaschutz Aufrüsten, aber grün

Gibt es umweltfreundliche Rüstung? Ja, sagen Experten. Klimastandards ließen sich auch auf die Bundeswehr ausweiten. Nur: Die Bundesregierung will das nicht.

Von Jonas Waack

klimawandel

Flaggen der Europäischen Union wehen vor der EU-Kommission
EU-Klimaziele Europaparlament will CO₂ reduzieren – vor allem im Ausland

Die Europäische Union arbeitet am Klimaziel für 2040. Nun stimmten auch die Parlamentarier über ihre Position dazu ab – mit einigen „Wermutstropfen“.

13.11.2025

Eine indigene Gruppe nimmt an der Eröffnungszeremonie des People's Summit
Alternative zur Weltklimakonferenz Revolution und Rhythmus beim Gipfel der Völker

Bewegungen, linke Po­li­ti­ke­r*in­nen und Indigene haben ihren eigenen Klimagipfel nahe Belém gestartet. Viele erhielten keinen Zugang zur offiziellen COP.

Von Niklas Franzen

13.11.2025

Abendstimmung, eine Fähre am Kaimit einer Person mit Kopfschmuck bereits von der Dunkelheit umhüllt
Globale Steuerpolitik Nairobi soll Belém finanzieren

Auf der Klimakonferenz wird Geld für Klimaschutz gesucht. Währenddessen verhandeln die UN in Nairobi globale Regeln, die Steuerkassen füllen sollen.

Von Leila van Rinsum

13.11.2025

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Diskussion um Minijobs Weg mit dem Minijob! Ran an die unbequemen Fragen
2
Es ging eigentlich nur um einige Bäume Grüne rütteln in Kiel an der Brandmauer
3
Streit um Gedenken zum 9. November „Leute im Publikum haben mich angeschrien“
4
Wirkungslosigkeit der Mietpreisbremse Warum gibt es keine Strafen für raffgierige Vermieter?
5
Paragraf 265a abschaffen „Aber das sind ja Glückstränen“
6
Christian Lindner findet sich selbst Endlich Gebrauchtwagenhändler