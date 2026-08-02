dpa/afp | In Russland sind infolge ukrainischer Drohnenangriffe zwei Menschen getötet worden. Zivile Infrastruktur in Saratow und Engels sei beschädigt worden, schrieb der Gouverneur der Region Saratow, Roman Bussargin, bei Telegram, ohne Details zu nennen. In Engels sei ein mehrstöckiges Wohnhaus beschädigt worden und zwei Menschen seien ums Leben gekommen.

In sozialen Medien kursierten nicht überprüfbare Fotos und Videos, die Feuer auf dem Gelände der Raffinerie in Saratow zeigen sollen. Sie war in der Vergangenheit schon oft Ziel ukrainischer Gegenangriffe. In Engels ist einer der größten Luftwaffenstützpunkte in ganz Russland. Von dort steigen immer wieder strategische Bomber auf, um Städte in der Ukraine mit Raketen zu beschießen. Auch Engels war daher schon mehrfach Ziel ukrainischer Gegenangriffe.

Wieder Drohnenangriff auf Onlineversandhändler

Erneut attackierten ukrainische Drohnen außerdem ein Logistikobjekt des größten russischen Onlineversandhändlers Wildberries, diesmal in der Region Samara, wie das Unternehmen mitteilte. In der Folge sei ein Feuer ausgebrochen. Verletzte gebe es nicht.

Russland wehrte in der Nacht dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge 635 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der annektierten Halbinsel Krim ab. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen, lassen aber Rückschlüsse auf die Intensität der Angriffe zu.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes nimmt sie auch Ziele im russischen Hinterland ins Visier. Ihre Gegenangriffe vor allem mit Drohnen hat sie zuletzt ausgeweitet.

Drei Tote bei Bombenanschlag auf Restaurant in Moskau

Währenddessen sind bei einem Bombenanschlag auf ein Restaurant in der russischen Hauptstadt Moskau mindestens drei Menschen getötet und 21 weitere verletzt worden. „Ein selbstgebauter Sprengsatz ist in einem Restaurant am Kudrinskaja-Platz in Moskau explodiert und hat drei Menschen getötet“, erklärte das russische Antiterror-Komitee am Abend nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Unter den Toten ist demnach eine Frau, die den Sprengsatz bei sich führte.

Die Frau wurde der Erklärung zufolge von einem Wachmann aufgehalten, der ebenfalls getötet worden sei. Bei dem dritten Todesopfer handele es sich um einen Kunden.

Laut der Nachrichtenagentur Ria Nowosti hatte sich die Explosion gegen 20.10 Uhr Ortszeit (19.10 Uhr MESZ) „in der Nähe eines Sommercafés“ in der russischen Hauptstadt ereignet. Im Onlinedienst Telegram waren Videos im Umlauf, die zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge und Krankenwagen vor Ort zeigten.