piwik no script img

taz zahl ich

Krieg in der UkraineRussischer Durchbruch im Donbass

Russland dringt im Osten der Ukraine vor. US-Präsident Trump sagt, er verhandle mit Wladimir Putin nun doch nicht über ukrainische Gebiete.

Ausgebomte Häuser
In der Nacht auf den 8. August trafen zwei russische Gleitbomben Wohngebäude in Dobropillia in der Region Donezk, Ukraine Foto: Nastassia Kantorowicz Tor/SIPA/picture alliance
Von und Barbara Oertel

US-Präsident Donald Trump hat den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sowie dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj versichert, dass er bei seinem bevorstehenden Treffen mit Wladimir Putin am Freitag in Alaska keine territorialen Fragen erörtern werde. Das berichteten NBC News und Bloomberg unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Trump machte demnach am Mittwoch entsprechende Aussagen in dem von Bundeskanzler Friedrich Merz initiierten Videotelefonat von Europäern und den USA vor dem Alaska-Gipfel. Angeblich soll Trump Kyjiw auch Sicherheitsgarantien in Aussicht gestellt haben. Wie diese konkret aussehen sollen, blieb jedoch nebulös.

Auch für Moskau hatte Trump etwas im Angebot. Sollten er und Putin in Sachen Ende des Ukrainekriegs ins Geschäft kommen, winken Moskau der Zugang zu Ressourcen Alaskas und die Aufhebung von US-Sanktionen gegen die russische Luftfahrtindustrie.

Präsident Selenskyj zog eine positive Bilanz der Gespräche. Es sei sehr wichtig gewesen zu hören, dass die Ukraine, ganz Europa und die Vereinigten Staaten einen gemeinsamen Kurs verfolgten. Der Druck auf Russland wirke, sagte Selenskyj.

Derweil sieht Kyjiws militärische Lage düster aus. Zunehmender Personalmangel macht sich bei den Truppen bemerkbar. Laut Informationen der britischen Zeitung The Telegraph hätten seit dem Beginn von Russlands Angriffskrieg rund 650.000 Männer im wehrfähigen Alter die Ukraine verlassen, viele hielten sich im Land versteckt. Die Stärke der Infanterie sinke stetig, Desertionen und Verluste überstiegen die Zahl der 2024 mobilisierten Soldaten. Laut inoffiziellen Berichten entzögen sich täglich mehr als 400 Soldaten dem Dienst an der Front.

Die immer dünner werdende Personaldecke der ukrainischen Armee sehen viele Ex­per­t*in­nen als einen der wichtigsten Gründe für den Geländegewinn Russlands im Osten der Ukraine. Russische Truppen sollen am vergangenen Wochenende die ukrainischen Verteidigungslinien nördlich der Stadt Pokrowsk und östlich der Kleinstadt Dobropillya im Donbass durchbrochen haben und damit rund 17 Kilometer in bisher ukrainisch kontrolliertes Gebiet vorgedrungen sein. Einige Open-Source-Berichte legen nahe, dass russische Streitkräfte eine Straße von Dobropillya nach Norden und das Dorf Zolotiy Kolodyaz erobert haben könnten. Das würde die Versorgungslinien für das teilweise eingekesselte Pokrowsk zusätzlich gefährden.

„Wenn die Russen es schaffen, die Lage zu konsolidieren und zu einem echten Durchbruch auszubauen, dann könnte dies eines der bedeutsamsten Ereignisse dieses Krieges sein“, zitiert Radio Freies Europa Pasi Paroinen, einen finnischen Reserveoffizier und Militäranalysten von der auf die Auswertung von Open-Source-Daten spezialisierten Black Bird Gruppe.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Krieg in der Ukraine #Russland #Wladimir Putin #Donald Trump #US-Sanktionen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei Männer umarmen sich

Vor Trump-Putin-Treffen in Alaska

Schulterschluss im Kanzleramt

Selenskyj kommt am Mittwoch persönlich nach Berlin. Merz betont vor dem Alaska-Gipfel: Ein Waffenstillstand sei die Grundlage aller Gespräche.
Von Tobias Schulze
Wladimir Putin und der US-Sondergesandte Steve Witkoff

Geplantes Treffen von Trump und Putin

Eine Belohnung für den Kremlchef

Donald Trump lädt Wladimir Putin nach Alaska ein. Damit holt der US-Präsident Putin aus der internationalen Isolation, statt ihn zu sanktionieren.
Von Anastasia Magasowa
Eine blonde Frau pflückt einen Apfel in einem Baum. Sie heißt Olha Horodynska

Russlands Krieg in der Ukraine

Zwischen Stille und Knall

Mykolajiwka ist eine kleine Stadt im Osten der Ukraine. Wie funktioniert das Leben kurz vor der Front? Wieso sind die, die noch hier sind, geblieben?
Von Daniel Schulz

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Russland und Ukraine

Ukrainische Gebietsabtretungen im Tausch für Frieden?

2

Kürzungsdebatte im Sozialbereich

Und eure Lösung, liebe Linke?

3

Trump setzt Museen Frist

Vorbei mit der Freiheit

4

E-Autos versus Verbrenner

Der gefühlte Freiheitsverlust

5

100 Tage Merz-Regierung

Kein Rezept gegen rechts

6

Ökonom über ungerechtes Rentensystem

„Es geht um Umverteilung“