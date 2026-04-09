afp | Im Gazastreifen ist nach Angaben des katarischen Nachrichtensenders Al Jazeera einer seiner Mitarbeiter bei einem israelischen Drohnenangriff getötet worden. Der für den Sender tätige Journalist Mohammed Wascheha sei getötet worden, als ein israelischer Drohnenangriff am Mittwoch sein Auto in der Stadt Gaza getroffen habe, berichtete der Sender. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht dazu.

Al Jazeera verurteilte die Attacke als „vorsätzliches und gezieltes Verbrechen“. Es habe sich um eine gezielte Tat gehandelt, „die darauf abzielt, Journalisten einzuschüchtern“, hieß es in einer Erklärung des Senders.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen verurteilte die Tötung von Wascheha ebenfalls. Er reihe sich ein in die „mehr als 220 Journalisten, die in den vergangenen zweieinhalb Jahren von den israelischen Streitkräften im Gazastreifen getötet wurden“, erklärte die Medienrechtsorganisation. Von diesen Journalisten seien mindestens 70 im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer beruflichen Pflichten getötet worden.

Der Sprecher des von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Zivilschutzes im Gazastreifen, Mahmud Bassal, teilte mit, Wascheha sei gemeinsam mit einem weiteren Menschen getötet worden. Der Angriff auf ein Fahrzeug habe sich im Gebiet Scheich Adschlin westlich der Stadt Gaza ereignet.

Im vergangenen Jahr hatte die israelische Armee bereits mehrere Journalisten sowie freie Mitarbeiter des Senders Al Jazeera getötet, darunter den Reporter Anas al-Scharif. Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen sowie die UNO verurteilten die Tötung der Journalisten scharf. Israel hatte al-Scharif vorgeworfen, er sei ein „aktives Mitglied“ der Hamas. Die Hamas und mit ihr verbündete militante Palästinensergruppen hatten den Gazakrieg mit ihrem Großangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst.