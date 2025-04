V or zwei Jahren eskalierten im Sudan die Kämpfe zwischen der Armee und der Miliz Rapid Support Forces. Heute sind mehr als 30 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Es ist die größte humanitäre und Vertreibungskrise weltweit. Im Schatten des Nahen Ostens und des Ukrainekriegs sind viele andere Krisen weitestgehend von der Landkarte der internationalen Aufmerksamkeit verschwunden. Das ist leider die traurige Realität.

Voriges Jahr besuchten uns drei Kolleginnen und Kollegen des Sudanesischen Roten Halbmonds. Auch sie wurden vertrieben und ihre Büros geplündert. Sie arbeiten weiter – trotz allem. Während ihres Besuchs wurde die neue Strategie des Auswärtigen Amts zur humanitären Hilfe im Ausland vorgestellt. Diese nimmt eine Priorisierung von Krisen vor, die Europa direkt betreffen. Die Vorstellung, in einer globalisierten Welt solche Einteilungen vornehmen zu können, ist, vorsichtig formuliert, unrealistisch. Deutschland hat sich im vergangenen Jahrzehnt den Ruf erarbeitet, ein „guter humanitärer Geber“ zu sein.

Dieser Begriff bedeutet nichts anderes, als dass die finanzierte humanitäre Hilfe am Maß der Not ausgerichtet war. Dies wiederum stärkte den außenpolitischen Ruf Deutschlands als am Wohl der Menschen in größter Not interessierter Akteur – ein nicht hoch genug einzuschätzendes Gut in einer immer komplexeren Welt.

Es besteht kein Zweifel, dass der Bedarf an humanitärer Hilfe ansteigt. Gleichwohl sind von vielen Staaten Kürzungen geplant, die allein zulasten der verletzlichsten Menschen der Welt gehen. Der schwarz-rote Koalitionsvertrag bekennt sich zumindest dazu, die ausreichende Finanzierung der humanitären Hilfe sicherstellen zu wollen. Aber diese Absicht wird sich anhand konkreter Taten messen lassen müssen.

Christof Johnen ​ ist Leiter des Bereichs Internationale Zusammen­arbeit beim Deutschen Roten Kreuz (DRK).

In den Augen der Mitarbeitenden des Sudanesischen Roten Halbmonds war die Frage zu sehen, ob der dortige Konflikt eine Krise sei, die Europa direkt betreffe. Eine Frage, auf die ich hoffe, niemals eine Antwort geben zu müssen.