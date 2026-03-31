Krieg im Libanon: Israel will Grenzgebiet im Südlibanon unbewohnbar machen
In den Dörfern nahe der gemeinsamen Grenze sollen alle Häuser zerstört werden, so Verteidigungsminister Katz. Das Ziel seien Verwüstungen wie im Gazastreifen.
rtr | Israel will das Grenzgebiet im Süden des Libanons unbewohnbar machen. In den Dörfern nahe der gemeinsamen Grenze sollen alle Häuser zerstört werden, kündigte Verteidigungsminister Israel Katz am Dienstag an. Ziel seien Verwüstungen wie im Gazastreifen. Die rund 600.000 aus dem Süden des Nachbarlandes geflohenen Menschen dürften erst in ihre Heimat zurückkehren, wenn der Norden Israels wieder sicher sei.
Zudem bekräftigte der Minister die Pläne, nach dem Ende des Krieges gegen die vom Iran unterstützte libanesische Hisbollah-Miliz eine Pufferzone im Südlibanon einzurichten. Israel wolle die Kontrolle über das Gebiet bis zum Litani behalten. Der Fluss mündet etwa 30 Kilometer nördlich der israelischen Grenze ins Mittelmeer. Das Gebiet zwischen dem Litani und der Grenze zu Israel macht fast ein Zehntel des libanesischen Staatsgebiets aus.
Seit Beginn der israelischen Offensive gegen die Hisbollah am 2. März sind im Libanon mehr als 1,2 Millionen Menschen vertrieben und weitere 1200 getötet worden. Auslöser der Kämpfe war die Entscheidung der Miliz, zur Unterstützung des Irans das Nachbarland zu beschießen. Das israelische Militär hatte Anfang des Monats die Bewohner großer Gebiete des Südens, der von der Hisbollah kontrollierten südlichen Vororte Beiruts sowie der politischen Hochburgen der Organisation im Osten des Libanons zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert.
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