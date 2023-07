Kostenloser Nahverkehr in Erlangen : Freies Fahren in Franken

Erlangen führt als zweite deutsche Großstadt kostenlosen Nahverkehr ein und verstärkt das Busnetz. Auch Touristen fahren bei dem Pilotprojekt umsonst.

BERLIN taz | Der Nervenkitzel des Schwarzfahrens? Den Bus verpassen, weil man noch kein Ticket gezogen hat? Das wird es in Erlangen bald nicht mehr geben. Als zweite deutsche Großstadt nach Augsburg will Erlangen ab dem 1. Januar 2024 kostenlosen Nahverkehr einführen. Das heißt, Be­woh­ne­r:in­nen wie Tou­ris­t:in­nen dürfen einfach in die Busse einsteigen, eine Fahrkarte muss man nicht mehr lösen. Der Gratis-ÖPNV soll für die Innenstadtzone gelten, die Altstadt, Siemens-Verwaltung und Hugenottenstadt umfasst.

Ziel des Pilotprojekts sei es, die Innenstadt von Autos zu entlasten, teilte ein Sprecher der Stadt Erlangen mit. Der kostenlose Nahverkehr ist eine von mehreren Maßnahmen, die die City attraktiver machen soll. Neben einem geringeren CO 2 -Ausstoß hoffen die Erlanger:innen, dass Altstadt und Einzelhandel belebt werden.

Die Gremien des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg (VGN) müssen noch im Juli der Änderung der Tarifstruktur zustimmen, damit Erlangen das Projekt umsetzen darf. Die Einnahmeverluste des VGN muss die Stadt ausgleichen, rund 300.000 Euro jährlich. Das Projekt ist auf drei Jahre befristet und wird begleitend ausgewertet.

Schon jetzt sind die Busse der fränkischen Universitätsstadt mit gut 118.000 Ein­woh­ne­r:in­nen dicht getaktet. Um einer Überlastung vorzubeugen, wird der Nahverkehr ausgebaut. Ab Dezember soll eine Ringbus-Linie eingeführt werden, die zentrale Punkte der Stadt miteinander verbindet.

Zweite Großstadt nach Augsburg

Augsburg bietet schon seit 2020 Nahverkehr zum Nulltarif. Ein ähnliches ÖPNV-Angebot findet sich auch im bayerischen Pfaffenhofen, wo Be­woh­ne­r:in­nen seit 2018 gratis Bus fahren können. Monheim am Rhein testet seit 2020 kostenlosen Nahverkehr. In Tübingen sind seit 2018 an Samstagen Busse kostenfrei, seit 2019 auch die in Ulm.

Europaweit war die estnische Hauptstadt Tallinn ein Vorreiter: Seit 2013 ist dort der Nahverkehr gratis für Einwohner:innen, seit 2018 für alle Esten in den meisten Landkreisen. In Schottland können Be­woh­ne­r:in­nen unter 22 Jahren seit vergangenem Jahr die Busse umsonst nutzen, Luxemburg führte 2020 als erstes Land der Welt kostenlosen ÖPNV für alle ein.