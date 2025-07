Korruption in der Ukraine„Supermama“ bringt Super-Juristen zu Fall

Kyjiw taz | Soviel Aufmerksamkeit war dem ukrainischen Spitzenstaatsanwalt Olexandr Maleew schon lange nicht mehr zuteil geworden. Angefangen hatte alles mit der Entscheidung seiner Frau Anna Maleewa, sich an der Sendereihe „Supermama“ zu beteiligen. Jede Woche bewerben sich vier Mütter in dieser Reality-Show um den Titel „Supermama“. Die Gewinnerin erhält ein wertvolles Armband, eine Reise und natürlich viel Ruhm.

Berühmt geworden sind sie, die Maleews – sicherlich mehr als ihnen lieb ist. Ein Kamerateam von „Supermama“ hatte die beiden im Juli 2024 zu Hause in Odessa aufgesucht. Dort besitzen sie zwei Wohnungen. Olexandr Maleew pendelt zwischen seinem Arbeitsplatz in Kyjiw und Odessa.

Unter den Besucherinnen waren auch die Ex-Frau von Maleew, Tetjana und zwei weitere Frauen, die zu einem früheren Zeitpunkt an der Sendung „Supermama“ teilgenommen hatten. Anna Maleewa gab sich redlich Mühe, zu zeigen, wie gut sie ihr Leben geregelt bekommt und dass sie überhaupt keine Probleme im Umgang mit Olexandrs Ex-Frau Tetjana hat.

Stolz zeigte Anna Maleewa ihren Besucherinnen ihr geräumiges edles Haus in Odessa. Ihr fehlt es an nichts, die drei Kinder sind glücklich, die Dozentin an der juristischen Akademie in Odessa geht ihrer akademischen Karriere nach und ihr Mann ist ein erfolgreicher und reicher Jurist. Zur Geburt ihres jüngsten Kindes war sie extra in die USA geflogen, damit der Nachwuchs automatisch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft erhält.

Einige Merkwürdigkeiten

Eigentlich wäre die Sendung mit dem Staatsanwalt, seiner Frau und seiner Ex-Frau schon längst in Vergessenheit geraten, wären da nicht findige Journalisten gewesen. Ihnen waren im Juli 2025 so einige Merkwürdigkeiten aufgefallen.

So hatte die Ex-Ehefrau Maleews in der Sendung geschildert, dass ihr ehemaliger Ehemann für sie und die gemeinsamen Kinder eine Wohnung für monatlich rund 350 Euro anmietet nebst Transferzahlungen in Höhe von rund 700 Euro – ebenfalls pro Monat versteht sich. Dumm dabei war nur, dass Maleew diese Ausgaben nicht in seiner offiziellen Vermögenserklärung angegeben hatte.

Der geneigte Zuschauer stellte sich auch die Frage, wie sich ein Mann, dessen Jahresgehalt laut des Portals slidstvo.info 2024 offiziell 28.000 Euro betrug, einen Hyundai Santa Fe 2013 leisten, einen Ford Fiesta mieten und die Ex-Frau so großzügig unterstützen kann.

Der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian zufolge hat Maleew in seiner Vermögenserklärung die Anmietung eines Hauses in Butscha im Gebiet Kyjiw. Dabei handelt es sich um eine Immobilie mit einer Fläche von rund 130 Quadratmetern – die monatliche Miete soll bei umgerechnet etwa 2.600 Euro liegen.

Besonders brisant laut Unian: das gemietete Haus befindet sich in einem Naturreservat, auf dem Bauaktivitäten per Gesetz untersagt sind. Die Kontrolle über Bauvorhaben in diesen Zonen liegt ausgerechnet bei der Spezialisierten Umweltstaatsanwaltschaft – jener Behörde, die Maleew leitet. Nun hat die zuständige Disziplinarkommission – so berichtet slidstvo.info – Maleew entlassen. Rechtskräftig ist diese Entscheidung indes erst, wenn sie auch von der Generalstaatsanwaltschaft bestätigt wird.