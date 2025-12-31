piwik no script img

KorallensterbenWie Korallenriffe den Klimawandel beeinflussen

Tote Riffe erleichtern es der Erde, sich von CO2-Schocks zu erholen, zeigt eine Studie. Aber das ist keine Entwarnung für die Erderhitzung.

Buntes Korallenriff mit vielen kleinen bunten Fischen
Das Korallenriff Great Barrier Reef in Australien scheint auf diesem Bild quicklebendig Foto: Norbert Probst/imagebroker/imago
Jonas Waack

Von

Jonas Waack

Die Korallenriffe der Welt sterben derzeit in atemberaubender Geschwindigkeit. Weil Korallen nicht mit schnell steigenden Meerestemperaturen klarkommen, setzt ihnen die menschengemachte Erderhitzung schwer zu. Ähnlich starke Zunahmen der CO2-Konzentration in der Atmosphäre wurden bislang nur durch Phänomene wie Vulkanausbrüche verursacht. Ein For­sche­r*in­nen­team aus Australien und Frankreich hat jetzt festgestellt: In früheren Erdzeitaltern haben Korallenriffe mitbestimmt, wie sich die Welt von solchen Ereignissen erholt.

Die Studie

„Riffe reagierten nicht nur auf Veränderungen im Klima – sie bestimmten das Tempo“, sagt Tristan Salles von der Universität Sydney, einer der Au­to­r*in­nen der Studie. Die For­sche­r*in­nen kombinierten Rekonstruktionen von Plattentektonik, Verschiebungen der Oberfläche und Ökologie von Korallenriffen der vergangenen 250 Millionen Jahre, als die ersten Dinosaurier auftauchten.

Sie fanden heraus, dass Riffe einen großen Einfluss darauf hatten, wie schnell sich die Erde von CO2-Schocks wie Vulkanausbrüchen erholte. Wenn es Riffen gutgeht, binden die Korallen in ihren Schalen Kalziumkarbonat. Das macht den Ozean saurer, und ein saurer Ozean kann weniger CO2 aufnehmen. Deswegen dauerte die Erholung nach CO2-Schocks länger, wenn Riffe florierten.

Andersherum funktioniert es genauso. Wenn sich die Küsten aufgrund der Plattentektonik verändern oder der Meeresspiegel sinkt, leiden Korallenriffe. Dann steigt die Konzentration von Kalzium im Ozean und der Ozean wird weniger sauer. In einer solchen Phase hat die Erde sich schneller von CO2-Schocks erholt, weil der Ozean mehr CO2 binden konnte.
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Außerdem machte der Kollaps der Riffe den Weg frei für den Nährstofftransport von Flüssen in den weiten Ozean – zuvor nahmen die küstennahen Riffe die meisten Nährstoffe auf. In solchen Phasen wuchs Plankton schneller und seine Evolution wurde beschleunigt.

Was bringt’s?

Der diesjährige Bericht über die Kipppunkte der Erde warnt, dass Korallenriffe aufgrund der hohen Meerestemperaturen wahrscheinlich ihren Kipppunkt überschritten haben: Sie werden kollabieren und sich auch nicht rasch erholen, wenn wir die Erderhitzung wieder unter 1,5 Grad drücken. „Wir wissen, dass sich das Erdsystem irgendwann von der Ära der massiven CO2-Disruption erholen wird, in die wir gerade eintreten“, sagt Salles.

Aber das Korallensterben wird sie Situation für die Menschen nicht ändern: „Diese Erholung passiert nicht in einem menschlichen Zeithorizont. Unsere Studie zeigt, dass geologische Erholung tausende bis hunderttausende Jahre braucht.“ Auch der Plankton, der viel CO2 im Ozean bindet, leidet unter den steigenden Meerestemperaturen.

Darüber lohnt es sich zu sprechen: Wie beiläufig wir komplexe Systeme zerstören, deren Beitrag zum Leben auf unserem Planeten wir erst beginnen zu verstehen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Ozean #Korallenriff #Meeresschutz #Zukunft
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Autoabgase sind hinter einem Kraftfahrzeug zu sehen
Abgeschwächte EU-Vorgaben Glaubwürdigkeit der Klimaziele in Gefahr

Die EU-Kommission will Autobauern weniger Klimaschutz vorschreiben. Das werde der Industrie kaum helfen und schade dem Klima, kritisieren Ökonom*innen.

Von Jonas Waack
Älteres Mehrfamilienhaus ist eingerüstet, neue Fenster lehnen aneinander vor dem Gerüst
Klima- und Transformationsfonds Thinktank kritisiert deutsche Klimaschutz-Förderung

Der Klima- und Transformationsfonds benachteiligt private Haushalte – zu dem Ergebnis kommt eine wissenschaftliche Denkfabrik.

Von Marco Fründt
Menschen waten durch kniehohes, braunes Wasser, eine Autorikscha steht bis zur Motorhaube im Wasser
Flutkatastrophen in Südasien Klimawandel verschärfte extreme Regenfälle

Steigende Temperaturen im Indischen Ozean machten zwei Zyklone tödlicher und zerstörerischer. Doch es gibt Unsicherheiten, zeigt eine Schnellstudie.

Von Jonas Waack

klimawandel

Eine Person dreht am Thermostat einer Heizung
Steigender CO₂-Preis VdK fordert Unterstützung für Geringverdiener

Zum 1. Januar steigen die CO₂-Preise für fossile Brennstoffe. Der Sozialverband VdK fordert Entlastungen für einkommensschwache Haushalte.

Von Marco Fründt

30.12.2025

Schneepflüge räumen das Vorfeld auf einem Flughafen
Unwetter in den USA Jedes Unwetter ist jetzt Teil der Klimakrise
Kommentar von Jonas Waack

Sturmmeldungen aus den USA mögen in Europa egal erscheinen. Aber mit steigender Erderhitzung werden alle Wetterextreme Teil der Klimakrisen-Welt.

29.12.2025

Ein ICE fährt über eine Brücke, eine Autobahn ist im Hintergrund zu sehen
Verkehrsunfälle Zug fahren ist deutlich sicherer als Auto fahren

Zahlen statt Horrorbilder: Die Allianz pro Schiene hat Unfälle der letzten zehn Jahre ausgewertet, um die Sicherheit von Bahn und Auto zu vergleichen.

Von Nanja Boenisch

29.12.2025

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Ahndung bei Volksverhetzung Eine Strafe für die Demokratie
2
10 Jahre Kölner Silvesternacht Der Schock hallt nach
3
Schäden durch Silvesterböller Schluss mit der privaten Knallerei
4
Offene Grenzen Mission impossible?
5
Der Fall Kilani Ermittlung unter Freunden
6
Verschärfungen im Strafrecht Hubig zündet zu Silvester einen Kracher