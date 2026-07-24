Klimakommunikation Reframing allein löst nicht die Klimakrise

D ie Hitzewellen werden künftig noch extremer, werden jedoch Klimapolitik kaum aus der Defensive holen. Neue Leitbegriffe wie „Resilienz“ oder „Sicherheit“ eröffnen zwar Chancen – doch sie brauchen eine Politik, die das Wohlergehen der Menschen statt Wirtschaftswachstum zum Maßstab macht.

Wie wir über Klimaschutz sprechen, ist zentral. Laut Kognitionswissenschaft beeinflussen gedankliche Deutungsrahmen, sogenannte Frames, worüber wir in Debatten nachdenken und was wir ausblenden.

Bild: privat Ilja-Valentin Sagvosdkin ist Ökonom, Transformationsforscher und Bildungsreferent. Aktuell hat er eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HTW Berlin inne und promoviert an der Europa-Universität Flensburg zu Nachhaltigkeitsnarrativen.

Jahrzehntelang haben fossile Konzerne mit Frames Märchen von der wissenschaftlichen Unsicherheit der Erderhitzung verbreitet, vermeintlich technische Lösung propagiert oder die „individuelle Verantwortung“. Dafür beauftragte der Ölkonzern BP sogar eine PR-Agentur, die den CO₂-Fußabdruck entwickelte. Frank Luntz, damals Berater des US-Präsidenten George W. Bush, verbreitete erfolgreich den Begriff „Klimawandel“, um die Klimakatastrophe zu beschönigen.

Klimabewegungen haben vielfach von „Klimagerechtigkeit“ gesprochen, um zu betonen, dass Verursachung und Betroffenheit der Klimakrise sehr ungleich verteilt sind. Im Zentrum der „Fridays“ stand jedoch häufig nur „Klimaschutz“ oder Generationengerechtigkeit, mit der Schü­le­r:in­nen 2018/19 immerhin authentisch mobilisieren konnten.

„Akutere“ Krisen haben Klimapolitik von der Agenda verdrängt – Corona, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Vor allem die rechts-autoritären politischen Entwicklungen in den USA und Europa.

Erneuerbare als „Freiheits- und Friedensenergien“?

Inzwischen wird über politische Lager hinweg Klimaschutz – vor allem mit erneuerbaren Energien – mit ökonomischer „Resilienz“ und „geopolitischer Sicherheit“ begründet. Nach der russischen Vollinvasion in die Ukraine verkündete der damalige Finanzminister Christian Lindner, erneuerbare seien „Freiheitsenergien“. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer sprach von „Friedensenergien“.

Manche beklagen, der ökologische Umbau verliere seine moralische Sprache. Moralische Appelle schaden jedoch häufig eher – wie in der „Veggie Day“-Debatte, die Boulevard-Medien nutzten, um den Grünen das Image einer Verbotspartei anzuhängen. Viele außerhalb grüner Milieus verhalten sich durchaus ökologisch, wenn die Rahmenbedingungen stimmen: In Kopenhagen ist die Infrastruktur gut ausgebaut, etwa die Hälfte der Wege werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Es ist einfach schneller und bequemer – nur 7 Prozent führen Umweltschutz als Grund an.

Das neue Klima-Framing bietet die Chance, außerhalb öko-sozialer Milieus anzuknüpfen. Den meisten Konservativen ist klar, dass wir energiepolitisch von fossil-autoritären Staaten unabhängig werden müssen. Aber lässt sich mit „geopolitischer Souveränität“ auch begründen, kein Gas aus Norwegen zu kaufen? Das Framing wird zum Problem, wenn wir nicht mehr darüber hinaus denken.

Wir sprechen bei Resilienz gegen Hitzewellen in Städten zwar über Kühlräume und Wasserspender. Wir vergessen aber Maßnahmen, die die Krisenursachen bekämpfen. Anpassung ist nur begrenzt möglich. Für die Elektrifizierung werden seltene Erden und andere Ressourcen aus dem Globalen Süden abgebaut – teilweise zum Preis von Naturzerstörung, Verschmutzung vor Ort und Landvertreibungen indigener Bevölkerungen.

Elektrifizierung ist nicht gleich Klimaschutz

Selbst wer sich nicht für diese Kehrseiten interessiert, steht vor diesem Kernproblem: Wir haben ein Wirtschaftssystem, das strukturell von einem steigenden Bruttoinlandsprodukt (BIP), sog. „Wirtschaftswachstum“, abhängig ist. Historisch ging das global mit mehr Emissionen, Energie- und Ressourcenverbrauch einher. Die Strategie, alles zu elektrifizieren, wird nicht funktionieren, wenn aufgrund von Wachstum die Bedarfe steigen. Dabei müssen rechtzeitig Emissionen und Ressourcenverbrauch gesenkt werden, um unwiderrufliche ökologische Kipppunkte zu verhindern.

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Be­für­wor­te­r:in­nen von grünem Wachstum argumentieren zwar, Europa sei es gelungen, trotz Wachstum Emissionen und Ressourcenverbrauch stark zu senken. Ein Großteil der hier konsumierten Waren werden jedoch in Asien produziert – und in vielen Statistiken dort angerechnet. Selbst die 11 Länder mit der stärksten CO₂-Reduktion weltweit tun viel zu wenig im Hinblick auf das Pariser Klimaabkommen – für „grünes Wachstum“ gibt es bisher keine wissenschaftliche Evidenz.

Niemand fordert jedoch chaotisches Schrumpfen, wie bisweilen unterstellt wird. Das Wirtschaftssystem kann aber unabhängig vom BIP-Wachstum werden, etwa indem Sozialversicherungssysteme anders finanziert werden: Statt Arbeit könnten hohe Vermögen, Immobilien und Ressourcenverbrauch stärker besteuert werden. Das Ziel ist, Emissionen, Energie- und Ressourcenverbrauch zu senken.

Mit den entsprechenden Maßnahmen ist es egal, ob als Nebeneffekt das BIP sinkt. Es müssen die richtigen Bereiche der Wirtschaft wachsen – nicht die Wirtschaft als Ganzes. Ressourcen sollten dafür genutzt werden, die Grundversorgung für alle bereitzustellen – statt exzessiv in Luxusbereichen überwiegend von Reichen verbraucht zu werden.

Daher sind öffentliche Dienstleistungen wichtig – kostenlose Kita-Plätze, bezahlbares Wohnen, ausgebauter Nahverkehr. Eine Jobgarantie kann Arbeitskräfte zu sinnvollen Bereichen umlenken. Das Ganze wird auch als Postwachstum diskutiert. Zunehmend wird auch von Alltagsökonomie oder antifaschistischer Wirtschaftspolitik gesprochen, weil materielle Abstiegsängste den Rechtsextremen nutzen.

Die aktuelle Sparpolitik der Bundesregierung verfolgt das Gegenteil und ist ein Konjunkturprogramm für die AfD. Dabei können mit dem Fokus auf soziale Bedürfnisse Wahlen gewonnen werden – das hat Zohran Mamdani, der Bürgermeister von New York, gezeigt.

Alltagsökonomie und ökologisches Framing können kombiniert werden. „Resilienz“ und „Sicherheit“ zusätzlich Mehrheiten schaffen. Die Wachstumsstrategien hinter den Framings können ihre Versprechen jedoch nicht einlösen. Wenn wir ökologische Schäden und soziale Verwerfungen auslagern, kommen sie wie ein Bumerang zurück. Wenn wir für unsere geopolitische Souveränität die Axt am Sozialen anlegen, gewinnt am Ende die AfD – und wir verlieren auch unsere Sicherheit.