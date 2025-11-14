piwik no script img

Klima-ProtesteTausende Strafverfahren gegen Letzte Generation

Bisher wurden gegen die Letzte Generation in Berlin 5.700 Strafverfahren eingeleitet. Mehr als 2.700 wurden eingestellt, doch es gab auch Verurteilungen.

Polizisten lösen einen angeklebten Aktivisten von der Straße
Eine Aktion der Letzten Generation im Jahr 2023, damals klebten sich Aktivisten in Berlin auf den Asphalt Foto: dts Nachrichtenagentur/imago

epd | Wegen der Beteiligung an Protesten der Klimaschutzbewegung Letzte Generation sind in Berlin bislang fast 5.700 Strafverfahren eingeleitet worden. 2.695 der insgesamt 5.681 seit Anfang 2022 geführten Strafverfahren seien eingestellt worden, teilte die Senatsjustizverwaltung in einer am Freitag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage aus dem Berliner Abgeordnetenhaus mit. Bis zum Stichtag am 22. Oktober seien 5.588 Verfahren durch die Staatsanwaltschaft Berlin abgeschlossen worden.

In den Verfahren, die zu Verurteilungen führten, seien vor allem Geldstrafen verhängt worden, heißt es dort weiter. In einem Fall sei eine Haftstrafe von zehn Monaten verhängt worden, die zur Bewährung ausgesetzt worden sei, in drei Fällen seien Jugendstrafen verhängt worden. In einigen Fällen seien Verwarnungen ausgesprochen oder Erziehungsmaßnahmen angeordnet worden. 191 Verfahren seien gegen unbekannte Tatverdächtige eingeleitet worden.

Im Mittelpunkt der Verfahren standen den Angaben zufolge ganz überwiegend die Tatbestände der Nötigung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Sachbeschädigung. In Einzelfällen seien unter anderem auch Vorwürfe des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der Körperverletzung oder gefährlichen Körperverletzung, des Hausfriedensbruchs sowie der Beleidigung Gegenstand der Verfahren gewesen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Neue Generation #Klimawandel #Gerichtsverfahren
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
magdalena Hess vor Bäumen
Aktivistin über mangelndes Interesse „Klimaschutz muss wieder zur Sache der Linken werden“

In progressiven Debatten kommt die Erderhitzung kaum vor, kritisiert Fridays-for-Future-Campaignerin Magdalena Hess. Sie weiß auch, woran das liegt.

Interview von Maximilian Arnhold
eine junge Frau spricht in ein Mikrofon
Evolution der Klimaproteste Die Letzte Generation ordnet sich neu

Neuer Name, neue Strategie: Die Ak­ti­vis­t:in­nen­grup­pe Letzte Generation hat sich in zwei Gruppen geteilt.

Von Leo Schurbohm
Hinterlassener Handabdruck mit leicht orangenen Restfarbpartikeln einer mit Sekundenkleber festgeklebten Hand auf der weißen Markierung, neben dem grau-schwarzen Asphalt einer Strasse in Berlin Mitte.
Pro und Contra Letzte Generation Ist die Letzte Generation gescheitert?
Kommentar von Lukas Wallraff und Gereon Asmuth

Neu ausrichten und umbenennen – das ist das Projekt 2025 der Letzten Generation. War die Gruppierung also erfolglos? Ein Pro und Kontra.

klimawandel

An einem Schild an einem Baum steht: "Privatgrundstück – Zutritt für Polizei, Mitarbeitende von JaRa-Immobilien und andere Unbefugte verboten! Zuwiderhandlungen werden gemäß §123 ff. StGB zur Anzeige gebracht." Im Hintergrund stehen Polizisten im Wald.
Prozess um Flensburger Bahnhofswald Baubehörde kassiert Klatsche

Das Schleswiger Verwaltungsgericht gibt einer Klage des BUND statt: Die Baugenehmigung für ein Hotel am Flensburger Bahnhof verstößt gegen Umweltrecht.

Von Esther Geisslinger

13.11.2025

Sicherheitskräfte patrouillieren vor dem Veranstaltungsort des UN-Klimagipfels COP30.
Kriege und Treibhausgase Beim Militär klafft eine Datenlücke

Kriege treiben nicht nur Menschen in die Flucht, sondern heizen auch den Planeten auf. Doch die CO₂-Bilanz des Militärs wird kaum beleuchtet.

13.11.2025

Flaggen der Europäischen Union wehen vor der EU-Kommission
EU-Klimaziele Europaparlament will CO₂ reduzieren – vor allem im Ausland

Die Europäische Union arbeitet am Klimaziel für 2040. Nun stimmten auch die Parlamentarier über ihre Position dazu ab – mit einigen „Wermutstropfen“.

13.11.2025

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Verfassungsgericht zu Antifa-Protesten Blockaden gegen rechte Demos bleiben strafbar
2
Paragraf 265a abschaffen „Aber das sind ja Glückstränen“
3
Grüne und Linkspartei Bis zur Selbstaufgabe
4
Diskussion um Minijobs Weg mit dem Minijob! Ran an die unbequemen Fragen
5
Wehrpflicht Koalition schafft es zur Musterung
6
Unterlassene Evakuierung von Afghanen Moralisch beschämend