Dir hat bestimmt schon mal jemand gesagt: „Iss ausreichend Obst und Gemüse, denn da sind viele Vitamine drin!“ Aber was sind Vitamine eigentlich? Und schmecken die irgendwie?

Vitamine bestehen aus winzig kleinen Stoffen, so klein, dass wir sie mit bloßem Auge nicht sehen können. Jeder Mensch braucht sie zum Leben. Sie sind wichtig für unsere Knochen, Zähne, unser Blut, aber auch für unsere Zellen und das Immunsystem – also das System, das uns vor Krankheiten schützt. Insgesamt gibt es 13 lebenswichtige Vitamine, die der Körper größtenteils nicht selbst herstellen kann und deshalb über die Nahrung aufnehmen muss.

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Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung erklärt, dass man ihnen verschiedene Buchstaben zugeordnet hat, um sie unterscheiden zu können. Vitamin A hilft uns zum Beispiel, gut zu sehen – besonders wenn es ganz hell oder dunkel ist. Das kommt vor allem in Leber oder besonders intensiv gefärbtem Gemüse vor. Vitamin C ist wie ein Superheld für unser Immunsystem. Besonders viel davon steckt in Paprika, Orangen, Erdbeeren oder Rosenkohl.

Vitamin D hingegen ist wichtig für unsere Knochen. Anders als die meisten anderen Vitamine steckt es kaum in Lebensmitteln. Unser Körper stellt es selbst her, wenn Sonnenstrahlen auf die Haut treffen. Im Winter passiert das oft zu wenig.

Brausetabletten und Vitamingummibärchen

Aber wie schmecken Vitamine eigentlich? Antje Gahl sagt: Ganz unterschiedlich. Vitamin C schmeckt leicht säuerlich, weil es eine Säure ist, B-Vitamine sind eher bitter. Sie sagt aber auch, dass der Geschmack von Vitaminen im Alltag kaum eine Rolle spielt, denn in Lebensmitteln kommen Vitamine nur in so geringen Mengen vor, dass ihr Eigengeschmack kaum wahrnehmbar ist. Man nimmt sie ja nicht pur zu sich, sondern immer zusammen mit dem ganzen Lebensmittel, und darin verstecken sich unter anderem auch noch Wasser, Zucker oder Aromastoffe. Wenn du in eine Orange beißt, schmeckst du also nicht das Vitamin C – sondern die ganze Orange.

Bei einem Vitaminmangel fühlt man sich übrigens oft müde, bekommt Kopfschmerzen oder kann sich schlechter konzentrieren. Dann können Nahrungsergänzungsmittel helfen – zum Beispiel in Form von Brausetabletten oder Vitamingummibärchen, die schmecken dann meist nach Zucker.

Also: Am besten jeden Tag bunt essen, dann sind die Vitamine meist ganz von alleine dabei!