Liebe Tabita, kann es sein, dass Orange deine Lieblingsfarbe ist? Das kann ich gut verstehen, denn ich mag sie auch sehr. Sie leuchtet so schön, wirkt warm und fröhlich und erinnert mich immer etwas an Sommer, Sonne und Urlaub im Süden.

Dein Interesse an Farben fasziniert auch andere Menschen. Einige von ihnen befassen sich sogar beruflich damit. So gibt es Sprachwissenschaftler:innen, die erforschen, woher Wörter kommen. Kunst- und Kul­tur­his­to­ri­ke­r:in­nen wiederum fragen sich, welche Bedeutung Farben früher hatten.

Durch ihre Arbeit habe ich herausgefunden, dass du mit deiner Aussage sehr richtig lagst. Denn deine komplette Frage lautete nicht nur: „Wie hieß die Farbe Orange um das Jahr 1200?“, du hast sie noch mit folgender Information ergänzt: „Um 1400 nannte man es Orange wegen der Frucht, aber davor war die Orange ja unbekannt.“

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Und du hast recht: Die Farbe Orange erhielt ihren Namen nämlich erst vor ungefähr 600 Jahren, also um das Jahr 1400, und zwar nach der Frucht, die wir heute alle kennen: der Orange. Diese Frucht kam damals zum ersten Mal nach Europa. Zunächst kam die Bitterorange, später dann die süße Orange, die wir heute so gerne essen.

Mit der Frucht reiste auch ihr Name. Das Wort „Orange“ stammt ursprünglich aus dem Sanskrit, einer alten indischen Sprache. Dort hieß die Frucht „nāraṅga“, das bedeutete so viel wie „Orangenbaum“.

Sowohl das Wort als auch die Pflanze haben ihren Ursprung in Asien. Über die persische und arabische Schrift gelangte der Begriff nach Europa, wo er sich über den Handel, vor allem über Italien, in verschiedene Sprachen verbreitete. Im Spanischen heißt die Orange heute „naranja“, im Französischen wurde daraus „orange“.

Doch wie wurde diese Farbe früher bezeichnet? Lange Zeit gab es dafür im Deutschen kein eigenes Wort. Stattdessen nutzte man Umschreibungen wie „Gelbrot“, „Rotgelb“ oder „Safran“, benannt nach dem Gewürz, das eine ähnliche Farbe hat. Zusammengefasst lautet die Antwort auf deine Frage also: Die Farbe gab es tatsächlich schon, sie hieß nur noch nicht „Orange“.

Übrigens habe ich dieses Jahr etwas ganz Besonderes erlebt: Ich durfte eine Orange direkt vom Baum pflücken und essen. Das war unglaublich lecker! Dank deiner Frage weiß ich jetzt auch, dass die Farbe Orange ihren Namen von genau diesem Baum hat. Vielleicht hast du ja irgendwann ebenfalls die Gelegenheit, eine Orange direkt vom Baum zu probieren. Es ist ein Genuss!