Kinder fragen, die taz antwortet : Wie schnitt man früher Fingernägel?

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Leander, 6 Jahre, will wissen, wie Nagelpflege vor der Eisenzeit ging.

Eine knifflige Frage ist es, die dir, Leander, da unter den Nägeln brennt. Um sie zu beantworten, habe ich im Internet nach Antworten gesucht und einen Archäologen befragt. Der gräbt an Orten, wo Menschen früher gelebt haben, und sucht dabei auch nach alten Gegenständen.

Bei einer dieser Ausgrabungen fand man Löffelchen, um sich die Ohren zu reinigen, Pinzetten für nervige Härchen und einen Nagelschneider, um sich die Nägel zu kürzen. Die ältesten dieser Werkzeuge, die man in Europa finden konnte, stammen aus der Eisenzeit. Die begann etwa ab dem Jahr 800 vor Christus, also vor 2.800 Jahren. Die Eisenzeit heißt so, weil die Menschen zu jener Zeit anfingen, Werkzeuge aus Eisen herzustellen. Auch für das Kürzen von Nägeln.

Du hattest ja aber gefragt, wie Nagelpflege davor funktionierte. Darüber weiß man tatsächlich nicht sehr viel, sagt der Archäologe. Nur ganz selten findet man bei Ausgrabungen Gegenstände, die vor der Eisenzeit benutzt wurden. Und die hat man in Ländern ausgegraben, die weiter weg von uns liegen. Einer dieser Funde ist wirklich ein besonderer: Im heutigen Irak an einem Fluss namens Euphrat entdeckten Archäologen vor knapp 100 Jahren Königsgräber. Und genau dort wurde ein etwa 5.000 Jahre altes Körperpflege-Set entdeckt – aus Gold. Darunter war ein spitzer Gegenstand. Vielleicht ein Nagelreiniger?

Nun müssen wir bedenken, dass die Menschen früher viel mehr körperlich arbeiteten. Wer täglich auf dem Feld schuftete, für den waren perfekt gepflegte Nägel eher nicht so wichtig. Einen Nagelreiniger aus Gold konnte sich eine Bauernfamilie damals sicher nicht leisten. Dazu kommt, dass sich Nägel durch körperliche Arbeit auch stärker abnutzten. Und wenn die Krallen mal zu lang wurden, behalf man sich möglicherweise mit einem kleinen Messer – darauf zumindest tippt der Archäologe.

Bei meiner Recherche habe ich außerdem herausgefunden, wie lange sich Menschen schon die Nägel färben. Es soll Krieger gegeben haben, die ihre Nägel schwärzten, um ihre Gegner einzuschüchtern. Die ägyptische Königin Kleopatra trug ihre Nägel am liebsten in Knallrot, was ihr niemand sonst nachmachen durfte. Und der erste Nagellack soll bereits vor 5.000 Jahren aus Eiweiß, Bienenwachs und Blütenblättern zusammengerührt worden sein. Der roch bestimmt viel besser als der von heute!