Kinder fragen, die taz antwortet : Wie entstehen Moleküle?

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Jede Woche beantworten wir eine. Diese Frage kommt von Béla, 6 Jahre alt.

Lieber Béla, das ist eine sehr spannende Frage und eine sehr wichtige. Denn Moleküle gehören zu den Bausteinen des Lebens. Sie kommen in Pflanzen, Wasser, Luft und selbst in uns Menschen vor. Moleküle sind aber so klein, dass du sie nicht sehen kannst. Um sie zu sehen, brauchst du besonders starke Mikroskope.

Von ein paar Molekülen hast du vielleicht schon mal etwas gehört. H 2 O: Das ist die wissenschaftliche Bezeichnung für Wasser. Oder CO 2 , also Kohlenstoffdioxid, ist ein Gas in der Luft. Das wird im Erwachsenenfernsehen gerade oft erwähnt, weil es für einen Großteil der gefährlichen Erderwärmung verantwortlich ist.

Moleküle sind aus noch kleineren Teilchen zusammengesetzt, den Atomen. Die kannst du dir wie kleine Kugeln vorstellen. Ein Atom ­besteht aus einem festen Kern und einer Hülle aus noch kleineren Teilchen, die sehr schnell um den Kern kreisen. Das Wort „Atom“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet unteilbar.

Der Name ist allerdings nicht ganz richtig, weil wir mittlerweile auch Atome teilen können. Das nennt man Kernspaltung. Als die Menschen die Kernspaltung entdeckt haben, gab es den Namen Atom aber schon. Deshalb werden die Teilchen trotzdem so genannt.

Um deine Frage zu beantworten: Wenn sich zwei oder mehr Atome miteinander verbinden, dann entsteht ein Molekül. Den Weg zu dieser Verbindung nennt man eine chemische Reaktion. Wasser zum Beispiel besteht aus ganz vielen Wassermolekülen. Die werden, wie oben erwähnt, mit H 2 O abgekürzt.

H ist die Abkürzung für Wasserstoffatome. O ist die Abkürzung für Sauerstoffatome. Verbinden sich zwei Wasserstoffatome (geschrieben H 2 ) und ein Sauerstoffatom (O), entsteht Wasser: H 2 O. Ein Molekül kann aber auch aus viel mehr Atomen bestehen.

Dass sich Atome zu Molekülen verbinden, erlebst du jeden Tag. Beim Einatmen nimmt dein Körper Sauerstoff (O 2 ) aus der Luft auf. Der Sauerstoff reagiert im Körper mit anderen Stoffen. Dabei entsteht CO 2. Weil dein Körper den nicht braucht, atmest du ihn wieder aus.