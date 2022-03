Kinder fragen, die taz antwortet : Mit der U-Bahn in die Zukunft?

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Jede Woche beantworten wir eine davon. Diese Frage kommt von Juri, 3 Jahre alt.

Hallo, Juri. Du hast gefragt, warum du nicht mit der U-Bahn bis zu deinem nächsten Geburtstag fahren kannst. Denn dein Geburtstag ist im Juni, und das ist zum Laufen viel zu weit weg.

Dass uns die U-Bahn mit in die Zukunft nehmen könnte, ist ein ganz schön toller Gedanke. Aber leider ist das so: Die U-Bahn und auch die S-Bahn, Busse und das Flugzeug sind nicht dafür gemacht, um damit in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu reisen.

Statt durch die Zeit zu reisen, kannst du mit der U-Bahn von einem Ort zu einem anderen fahren. Denn dafür ist die Bahn da. Sie ist ein sogenanntes Fortbewegungsmittel – wie ein Fahrrad. Damit kannst du von dir zu Hause bis zu deiner Kita fahren. Die U-Bahn ist besonders praktisch, weil sie noch schneller fahren kann, als du mit dem Fahrrad oder wenn du zu Fuß gehst.

Wenn du U-Bahn fährst, erscheint es dir vielleicht so, als würde die Welt draußen an dir vorbeifliegen. Das liegt daran, dass sie sehr schnell fährt. Fast 80 Kilometer pro Stunde, um genau zu sein. Die Zahl sagt dir wahrscheinlich nichts, aber das ist fast so schnell, wie eine Antilope rennen kann. Und wenn du im Fernsehen schon mal beobachtet hast, wie eine Antilope vor einem Gepard wegrennt, weißt du: 80 Kilometer pro Stunde sind sehr, sehr schnell. Dass die U-Bahn schnell fährt, bedeutet aber nicht, dass sie durch die Zeit reisen kann.

Jeden Tag ein bisschen Freude

Eine gute Nachricht habe ich aber für dich. Ich kann dir nämlich versprechen, dass der Monat Juni definitiv kommen wird. Damit es Juni wird, muss allerdings erst der März vorbeigehen, und dann kommen noch die Monate April und Mai. Während dieser Zeit wirst du beobachten, wie die Bäume allmählich grüner werden und immer mehr Blumen in den Gärten blühen. Es muss also Zeit vergehen, damit du deinen nächsten Geburtstag erleben kannst.

Es gibt einen Trick, damit die Zeit schneller vergeht. Und der ist ganz einfach: Hab jeden Tag so viel Spaß wie möglich. Denn Zeit ist etwas Seltsames. Wenn du viel Spaß hast, vergeht die Zeit schneller, als wenn du etwas machst, das dir nicht so viel Spaß macht.

Nimm dir also am besten jeden Tag etwas vor, das dir wirklich Freude bereitet. Sei es, mit deinem besten Freund zu spielen oder draußen neue Pflanzen, Vögel, Käfer oder ganz andere Tiere zu entdecken. Du wirst sehen: Dann kommt dein Geburtstag ganz von alleine. Auch ohne U-Bahn.

Hast du auch eine Frage? Dann schreib sie uns ankinderfragen@taz.de