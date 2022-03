Kinder fragen, die taz antwortet : Wieso gibt es Krankheiten?

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Jede Woche beantworten wir eine davon. Diese Frage kommt von Carla, 10 Jahre alt.

Unser Leben wäre so viel schöner, wenn wir nicht ständig krank werden würden. Seit zwei Jahren kämpfen wir gegen eine globale Pandemie, die uns sehr einschränkt. Doch hat es natürlich auch schon vor Corona Krankheiten gegeben. Und auch, wenn wir Corona irgendwann in den Griff bekommen, komplett verschwinden wird es nicht, genau wie viele andere Krankheiten. Das nervt.

Viele Krankheiten entstehen, weil Fremdkörper wie Viren, Bakterien oder Pilze in deinen Körper gelangen. Ein Virus zum Beispiel ist ein winzig kleiner Parasit, der sich nicht selbst fortbewegen oder vermehren kann. Was er kann, ist, in der Luft zu schweben oder an feuchten Orten wie Mund und Nase zu kleben. Von dort können Viren in deine Zellen eindringen und dort wachsen. So werden sie quasi lebendig. Viren brauchen also deinen Körper, um selbst leben zu können.

Indem du hustest, versuchst du Viren, Bakterien, aber auch Staub oder Pollen wieder loszuwerden. Auf anderem Wege passiert das beim Durchfall. Auch bei Fieber versucht dein Körper, durch Hitze das Virus abzutöten. Das, was du als Krankheit wahrnimmst, die sogenannten Symptome, ist also hilfreich – und mitunter überlebenswichtig. Denn wenn du nicht husten würdest, obwohl du Schmutz oder Bakterien in deinem Körper hast, könntest du eine gefährliche Lungenentzündung bekommen.

Viel Gemüse, Obst und Sport hilft, um nicht krank zu werden

Es gibt auch andere Krankheiten wie zum Beispiel Krebs. Bei einer Krebserkrankung verändern sich einige der winzig kleinen Zellen, aus denen unsere Körper bestehen. Sie beginnen sich zu vermehren und zerstören dabei gesunde Zellen. Dass das passiert, kann zum einen am Alter liegen, aber auch ungesunde Ernährung, Rauchen oder wenig Sport kann zu Krebs führen. Warum die Zellen das tun? Nun, unser Körper ist eine wirklich faszinierende Maschine, aber leider nicht perfekt.

Neben den körperlichen Krankheiten gibt es auch sogenannte seelische Krankheiten – zum Beispiel die Depression, die dazu führt, dass du, vereinfacht gesagt, sehr lange Zeit sehr traurig bist. Leider sind bei seelischen Erkrankungen wie Depression die Ursachen noch nicht vollständig geklärt. Es kann aber vorkommen, dass schlimme Erlebnisse wie Unfälle oder Krieg langfristig zu einer Depression führen. Wenn du sehr lange Depression hast, kann es gefährlich werden. Deshalb muss man, wenn man seelisch krank ist, genauso eine Ärztin aufsuchen wie bei hohem Fieber.

