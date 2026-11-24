Es sterben weltweit wieder mehr Menschen durch Landminen. Dem am Dienstag vorgestellten Landminen-Monitor 2026 zufolge wurden im vergangenen Jahr 6.929 Menschen durch Landminen und explosive Kriegsreste getötet oder verletzt. Das sei die höchste Opferzahl seit 2020, teilte Handicap International mit. Die Organisation ist Gründungsmitglied der Internationalen Kampagne für das Verbot von Landminen, die den Landminen-Monitor verfasst.

Landminen seien keine „normalen Waffen“, betonte Eva Maria Fischer, Leiterin der politischen Abteilung von Handicap International Deutschland, im Gespräch mit der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Die Opfer seien ganz überwiegend Zivilisten. Im Jahr 2025 waren das laut Bericht 84 Prozent der registrierten Opfer; jedes zweite Opfer (50 Prozent) war außerdem ein Kind.

Tödliche Gefahr auch noch Jahrzehnte später

Fischer verwies auch auf die lange Lebensdauer von Landminen. Diese könnten noch Jahrzehnte nach einem Krieg töten. Tatsächlich würden sie noch gefährlicher werden, etwa durch poröse Zünder.

Eine zunehmende Gefahr gehe von improvisierten Minen aus, die nichtstaatliche Kriegsakteure nutzen würden. Die Funktionsweise sei unterschiedlich und den Räumungskräften nicht unbedingt bekannt, erklärte Fischer. Gleichzeitig kämen bei der Verlegung von Minen zunehmend Drohnen zum Einsatz. Auch das erschwere die Räumung.

Insgesamt wurden in 54 Ländern Opfer registriert; die meisten davon in Myanmar (1.891) und Syrien (1.602). Den Angaben zufolge hat sich dort die Zahl mehr als verdoppelt, betroffen sind vor allem Rückkehrer. Darüber hinaus würden auch Russland und die Ukraine Landminen einsetzen. Laut Monitor gibt es zudem Anhaltspunkte für einen möglichen Einsatz durch die Vereinigten Staaten.

Vom 2014 in Mosambik verkündeten Ziel, im Jahr 2025 in einer Welt ohne Landminen zu leben, sei man weit entfernt, kritisierte Fischer – im Gegenteil: Im vergangenen Jahr hatten Estland, Finnland, Lettland, Litauen und Polen den 1999 in Kraft getretenen Verbotsvertrag, die Ottawa-Konvention, verlassen und angekündigt, künftig wieder Minen einzusetzen. Fischer bezeichnete das als „fatales Signal und falschen Weg“. Das Verbot von Antipersonen-Minen dürfe nicht infrage gestellt werden.

Weniger Unterstützung für Landminen-Räumung

Verstärkt werden muss nach Worten Fischers auch die Hilfe bei der Landminen-Räumung. Ausgerechnet ärmere Länder seien betroffen. „Doch die Unterstützung lässt nach.“ Sie kritisierte in diesem Zusammenhang auch die Bundesregierung. „Deutschland hat die humanitäre Hilfe um 50 Prozent gekürzt. Das bedeutet auch: 50 Prozent weniger Hilfe für Opfer von Landminen, für Minenräumungen und Aufklärungskampagnen.“

Dabei sei Deutschland bisher zweitgrößter Unterstützer gewesen, so Fischer. Der bisher größte Unterstützer, die USA, hatte sich zwischenzeitlich mit der Schließung der Entwicklungsbehörde USAID komplett zurückgezogen. Mittlerweile würden die USA zwar wieder Minenräumungsprojekte finanzieren. Dennoch seien etwa durch die Entlassung von gut ausgebildeten Spezialisten Lücken entstanden, und viele Länder gingen leer aus. (kna)