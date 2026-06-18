Italienischer Historiker Carlo Ginzburg: Er machte den Müller Menocchio weltberühmt
Carlo Ginzburg ist Wegbereiter der Microstoria. Seine Geschichtswissenschaft im Kleinen wandte sich gegen den Universalismus von Herrschaftsgeschichte. Ein Nachruf.
Im Kleinen schauen und nicht so sehr vom Großen ausgehen: Das war der sogenannte mikrohistorische Ansatz des 1939 in eine jüdische Familie in Turin geborenen Historikers und Kulturwissenschaftlers Carlo Ginzburg. Über die Mächtigen hinaus sollten die einfachen Handwerker, das gemeine Volk in die Geschichtsschreibung miteinbezogen werden.
Wäre Ginzburg nicht gewesen, hätte die Welt vermutlich nie die Lebensgeschichte des friaulischen Müllers Menocchio erfahren, der im frühen 17. Jahrhundert lebte. Seine Akten waren tief im Inquisitionsarchiv der erzbischöflichen Kurie in Udine vergraben. „Der Käse und die Würmer – Die Welt eines Müllers um 1600“, Ginzburgs bekanntestes Werk, handelt vom Leben dieses gewöhnlichen Menschen, der sich die Welt durch das Bibelstudium und das Lesen des Koran selbst zu erklären versuchte.
Menocchios Ansichten führten zu seiner Verfolgung als Ketzer und schließlich zu seiner Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Ginzburg nimmt die Erzählungen des Müllers nicht nur ernst, sondern er rekonstruiert mit ihnen eine ganze Vorstellungswelt der angeblich analphabetischen Unterschicht.
Ursprünglich erschien Ginzburgs Werk im Verlagshaus Einaudi, gegründet von seinem antifaschistischen Vater Leone Ginzburg und Giulio Einaudi. Ziel war es, Bildung für alle auf hohem Niveau zu vermitteln. Leone Ginzburg, der Widerstand gegen die Wehrmacht leistete, wurde 1944 von der Gestapo in einem römischen Gefängnis zu Tode gefoltert. Mit der Mutter, der Schriftstellerin Nathalie Ginzburg, kehrte Carlo Ginzburg nach Turin zurück.
Später unterrichtete er in Italien und an US-Eliteuniversitäten. Am Mittwoch verstarb er in Bologna im Alter von 87 Jahren. Zurück bleibt ein geschichtswissenschaftliches Werk, das sich auch durch seinen literarischen Charakter auszeichnet und über die Fachwelt hinaus viel gelesen wurde.
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