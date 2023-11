Islamisches Zentrum Hamburg durchsucht : Razzien gegen islamistische Szene

Schon lange steht das Islamische Zentrum Hamburg im Visier der Behörden – nun gibt es dort und in anderen Bundesländern Durchsuchungen.

HAMBURG/BERLIN taz | Das Zentrum steht schon seit Jahren im Visier, seit den Hamas-Terrorangriffen von 7. Oktober umso mehr: Am frühen Donnerstagmorgen wurde nun das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) durchsucht – und parallel 53 weitere Objekte, welche die Sicherheitsbehörden der islamistischen Szene um das Zentrum zurechnen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärte: „Gerade jetzt, in einer Zeit, in der sich viele Jüdinnen und Juden besonders bedroht fühlen, gilt: Wir dulden generell keine islamistische Propaganda und keine antisemitische und israelfeindliche Hetze.“

Neben dem Islamischen Zentrum Hamburg selbst, das die schiitische „Imam-Ali-Moschee“ betreibt, wurden Objekte in Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Hintergrund sei eine Verbotsprüfung gegen das IZH, erklärte das Bundesinnenministerium. Der Verein stehe im Verdacht, sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung zu richten.

Verlängerter Arm des Iran

Schon länger gilt das IZH als verlängerter Arm des Iran in Deutschland – der die Hamas unterstützt. Laut Innenministerium sind dessen Aktivitäten darauf ausgerichtet, das „Revolutionskonzept“ des Obersten iranischen Führers Ali Chamenei zu verbreiten. Auch stehe es im Verdacht, die in Deutschland verbotenen Aktivitäten der libanesischen Terrororganisation Hisbollah zu unterstützen.

Mit den Durchsuchungen soll nach Materialien für ein entsprechendes Verbot gesucht werden. Die Ermittlungen würden „ergebnisoffen“ geführt, beteuerte das Innenministerium. Gleichzeitig erklärte Faeser aber, die Verdachtsmomente gegen das IZH wiegten „schwer“. Das Zentrum werde seit Langem vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und als islamistisch eingestuft. Neben dem IZH wird auch gegen fünf weitere islamistische Vereinigungen ermittelt, die Teilorganisationen des Zentrums sein sollen.

„Gerade jetzt kommt es auf hohe Wachsamkeit und ein hartes Vorgehen an“, erklärte Faeser. „Deswegen gehen wir jedem begründeten Verdacht entschieden nach.“

IZH weist die Vorwürfe zurück

Das IZH steht in Hamburg schon seit Jahren unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Der Hamburger Senat fordert ebenfalls schon länger ein Verbot – das aber der Bund erteilen müsste. Auch im Bundestag wurde bereits im November 2022 ein Ampel-Antrag beschlossen, in dem gefordert wurde, eine Schließung des IZH „als Drehscheibe der Operationen des iranischen Regimes in Deutschland“ zu prüfen.

Nach den Hamas-Attacken vom 7. Oktober auf Israel forderten alle Parteien im Bundestag sowie der Antisemitismusbeauftragte des Bundes Felix Klein erneut ein Verbot auch des IZH. Das IZH hatte Vorwürfe stets zurückgewiesen und auch gegen den Verfassungsschutz geklagt, zumeist erfolglos. Man sei lediglich eine religiöse Einrichtung, die politisch „neutral“ sei und für Frieden eintrete, beteuerte der Verein.

Der Grünen-Innenpolitiker Konstantin von Notz begrüßte am Donnerstag die Durchsuchungen. „Gut, dass die Behörden endlich handeln und sich mit dieser hochproblematischen Organisation auseinandersetzen“, sagte er der taz. „Ich erwarte, dass jetzt alle rechtsstaatlichen Mittel ausgeschöpft werden, um das IZH zu verbieten und jegliche Aktivitäten zu unterbinden.“

Auch der SPD-Innenpolitiker Lars Castellucci erklärte, er hoffe, dass die Ermittlungen „uns endlich voranbringen“, das IZH zu schließen. Die Kurdische Gemeinde Deutschland begrüßte ebenfalls das Verbot.