dpa | Deutschland bekommt im internationalen Vergleich gute Noten beim Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und bei der Betreuung von Opfern. Nach Australien und Großbritannien liegt Deutschland unter 60 Ländern auf dem dritten Platz. Dahinter folgen Frankreich, Kanada, Schweden und Italien.

Die Denkfabrik Economist Impact bewertete dafür 23 Indikatoren. Dazu zählen Gesetze, Richtlinien, Programme und Angebote von Behörden, die Kinder schützen und sie nach erlebter Gewalt auffangen sollen. Die Denkfabrik gehört zur Economist Group, die die gleichnamige Zeitschrift herausgibt.

Sehr gut schneidet Deutschland demnach in der Kategorie „Healing“ ab, also Heilung. Dabei geht es zum Beispiel darum, wie schnell Betroffene kostenlose Unterstützung bekommen. Bewertet wird auch, ob es nationale Leitlinien für Fachkräfte gibt, Rechtsbeistand und Wege zur Entschädigung. Spitzenwerte erreichen in dieser Kategorie auch Indien, Indonesien, Italien, Mexiko, Nepal und Sri Lanka.

In der Kategorie „Vorbeugung“ kommt Deutschland dagegen nur auf Platz 20. Hier werden Maßnahmen bewertet, die das Risiko sexuellen Missbrauchs von Kindern senken können. Dazu gehört, wie schnell bei einem Verdacht reagiert wird, wie Eltern und Betreuungspersonen unterstützt werden und ob es leicht zugängliche Hotlines gibt.

Besonders schlecht schneiden in der Auswertung Russland, Venezuela, Kamerun und Saudi-Arabien ab. Alle Länder hätten aber Luft nach oben, heißt es in dem Bericht. Er soll Regierungen Denkanstöße geben, wie sie den Umgang mit sexueller Gewalt gegen Minderjährige verbessern können.