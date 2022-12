Inflationsfolgen in Hamburg : Stadtbeschäftigte fordern Zuschlag

Weil das Leben zu teuer ist, wandern Kräfte von Feuerwehr und Jugendamt ins Umland, warnen bei Ver.di organisierte Beschäftigte. Berlin zahlt mehr.

HAMBURG taz | Nicht begeistert sind bei Ver.di organisierte Beschäftigte von Hamburgs Finanzsenator. Dreimal schon haben sie sich mit Andreas Dressel (SPD) und dem Personalamt zum Gespräch getroffen, um im Sinne der städtischen Beschäftigten eine Lösung für die steigenden Lebenshaltungskosten zu finden. Doch weder für einen Zuschlag, wie ihn München und Berlin gewähren, noch für die Zahlung einer Inflationsprämie sei der zu erwärmen gewesen. „Wir vermissen hier die Ernsthaftigkeit des Senats“, sagte Ver.di-Sekretär Max Stempel.

Dabei seien die rund 38.000 Angestellten eher arm. So verdienten im Jahr 2020 über 70 Prozent von ihnen weniger als den Medianlohn der Hamburger, gehörten also zur ärmeren Hälfte. Zugleich ist Hamburg aber teuer als das Umland. Die Stadt habe ein massives Fachkräfte-Problem, sagte Stempel. Ein Viertel der ausgeschriebenen Stellen sei unbesetzt.

Besonders dramatisch wirke sich dies bei der Feuerwehr und den Jugendämtern aus, die nicht einfach schließen können, ergänzte Ver.di-Sprecherin Anja Keuchel. Hätten die meisten Hamburger besinnliche Festtage vor sich, dürfte Weihnachten und Silvester für die Feuerwehr und die Jugendämter „alles andere als besinnlich werden“.

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) im Stadtteil Süder­elbe habe gegenüber 2019 ohnehin 40 Prozent mehr Fälle, berichtete die bei Ver.di organisierte Sozialarbeiterin Anneli Schröder. „Im ASD brennt die Hütte. Viele Kräfte wandern ab ins Umland.“

Wenig Geld, viel Arbeit

Süderelbe ist ein stark wachsender Stadtteil und liegt dicht bei Niedersachsen. In Schröders Team habe die Leitung bereits gekündigt, zwei weitere Kolleginnen gingen im Laufe des Jahres und eine vierte spiele mit diesem Gedanken. Das nahe Hittfeld biete zwei Urlaubstage mehr und einen Zuschlag.

Im Schnitt habe jetzt schon jede Kraft 60 bis 80 „Zuständigkeiten“. So schlecht besetzt sei präventiv zu arbeiten nicht mehr möglich, sodass das Risiko einer Inobhutnahme von Kindern steige. „Feiertage bringen Familien in Notlagen in zusätzlichen Stress“, sagte Schröder. „Da kommt es zu Eskalationen, auf die wir reagieren müssen.“

Ähnlich düster sieht es laut der Ver.di-Frau Alexandra Wastrack auch bei der Feuerwehr aus. Jede Woche meldeten Kollegen, dass sie ins Umland abwanderten. „Da bezahlen sie besser“, heiße es. Außerdem müssten Feuerwehrleute in Hamburg zusätzlich die Rettungseinsätze ins Krankenhaus fahren, was die Belastung enorm steigere.

Dienst bei Umlands-Feuerwehr attraktiver

Im Umland werde dieser Rettungsdienst von privaten Dienstleistern gefahren, was die Feuerwehr entlaste. Auch der Nachwuchs sei nicht zu halten. Zwei von drei Auszubildenden als Notfallsanitäter blieben nicht bei der Feuerwehr. Hinzu komme, dass gerade viele Kollegen in den Ruhestand gingen und sich die Zahl der Einsätze in den letzten Jahren verdoppelt habe, das Personal aber nicht, sagte Wastrack. Hamburg baue ganze Stadtteile neu, ohne die Feuerwehr mitzudenken. „Es gibt eine Auswertung, wo die Feuerwehr in der vorgegeben Zeit kommt und wo nicht“, sagte sie. „Da gibt es Bereiche, da können wir nicht rechtzeitig sein.“

Auch bei anderen Dienstleistungen erwarteten die Stadtbeschäftigen eine sofortige Entlastung durch eine „Hamburg-Zulage“, sagte Max Stempel. Das sei wichtig: „Wer in Hamburg arbeitet, muss sich Hamburg leisten können.“ Nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L) wäre es möglich, „zum Ausgleich höherer Lebenshaltungskosten“ ein höheres Entgelt zu zahlen.

Finanzsenator Dressel verweise stets auf die bundesweiten Tarifverhandlungen im Herbst und argumentiere, ein Vorpreschen sei nicht möglich. Das sieht Ver.di anders. „Wir haben dazu extra eine rechtliche Stellungnahme vorgelegt“, sagt Stempel. Die Behörde war bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.