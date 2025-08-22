piwik no script img

taz zahl ich

Indiepop-Album von Frankie CosmosAnders reden als die Rechten

Die New Yorker Künstlerin Frankie Cosmos zeigt mit ihrem neuen Album „Different Talking“, dass es neben Trump und Tradwives auch eine smarte USA gibt.

Das Quartett Frankie Cosmos um die Musikerin Greta Kline sitzt in einem Wohnzimmer
Greta Kline, vorne, im Kreise ihrer Band Frankie Cosmos Foto: Pooneh Ghana
Von Johann Voigt

Wir erinnern uns gern: Greta Kline, Anfang 20, in einen lustigen, bunten Wollpullover gehüllt und mit irgendeinem Cap vom Flohmarkt angetan, besingt Flausen im Kopf: „Art school makes you wild / Real school makes you wanna get high / High school makes you crazy / High school made me cry.“

Der Song heißt „Art School“, und die US-Künstlerin hauchte ihn eher, als zu singen, und schoss enttäuscht hinterher: „All your friends are drunk and wild / All my friends are depressed.“ Es ist das Jahr 2014, die Hipster-Welle ist auf ihrem Höhepunkt, das Internet gerade noch so erträglich, und die USA werden von Obama regiert.

New York ist damals, nach dem Anti-Folk-Hype der Nullerjahre, Hort einer lebendigen Indie-Pop-Szene. Mittendrin Greta Kline mit ihrem Projekt Frankie Cosmos. Alles in ihrer Musik sagt: selbstgemacht. Kline gelingen niedliche und lässig dahin gesungene Aphorismen über die unerträgliche Daseins-Schwere im eigentlich unbeschwerten Leben. Auf dem Cover des Debütalbums „Zentropy“ trägt ein Hund eine Strickmütze, alles scheint gut.

Antithese zur rechten Dimes-Sqare-Szene

Frankie Cosmos’ Schlafzimmer-Indie war schon immer gemütlich, ein bisschen kindlich und trotz aller Melancholie optimistisch. Doch wie ist eine solche Einstellung aufrechtzuerhalten, wenn man plötzlich 30 ist, Trump regiert und junge New Yorker sich eher zur neokonservativen Dimes-Square-Szene, problematischen Memes auf X und Hyperpop-Mash-ups hingezogen fühlen – statt zu lustigen bunten Shirts und schönen Melodien?

Frankie Cosmos-Album

Frankie Cosmos: „Different Talking“ (Sub Pop/Cargo)

Wie also lässt sich positive Indie-Gemächlichkeit in einer Zeit aufrechterhalten, in der man sich Gemächlichkeit nicht mehr leisten kann? „Different Talking“, das sechste Frankie-Cosmos-Album, liefert trotzige Antworten. Indem es trotz neuer Bandkonstellation, die abgesehen von Kline selbst immer wieder wechseln, stur weitermacht.

Im besten Sinne schluffige Gitarren schleppen sich langsam durch die Songs und tragen Klines Stimme. Die musikalische Gleichförmigkeit, die auf „Against the Grain“ durch psychedelische Rückkopplungen gebrochen wird oder wenn die Gitarren mal etwas mehr scheppern, ist genau richtig. Die Musik von Greta Kline simuliert die angesprochene Gemächlichkeit. Wichtig ist dabei ohnehin, den Mikro­beobachtungen und Selbstbefragungen in den Songtexten zu folgen.

Existenzielle Fragen schwingen mit

Kline studiert sich und ihre Umgebung von unten nach oben, von außen nach innen, und sie spricht aus, was viele denken, aber womöglich als zu banal abtun. Zum Beispiel: Oh, ein graues Haar! Die Erkenntnis auf „One! Grey! Hair!“ ist bei Kline nie nur eine bloße Beobachtung, sondern es schwingen die großen existenziellen Fragen mit: Sind graue Haare Symbole für die eigene Endlichkeit, die eigene Reife oder beides?

„Different Talking“ ist ein Album übers Älterwerden aus der Perspektive eines sympathischen Millennials aus New York, das vieles verhandelt, was diese Generation betrifft. Liebe und Endlichkeit. Aber auch die Dominanz vom Internet. Für Kline und ihre Al­ters­ge­nos­s:in­nen waren Doomscrolling und der unendliche Feed keine Selbstverständlichkeit. Sie sind hineingewachsen, kennen auch noch die analoge Vorzeit.

Wenn Kline sich auf „Bitch Heart“ nach ihrem Schreibtisch mit all seinem wild verstreuten Krimskrams darauf sehnt, wenn sie singt: „I miss who I was“ und hinzufügt: „Only because I can’t go a day / Without touching my fucking telephone“, dann klingt das einerseits wütend. Andererseits klingt es ultranostalgisch. Auch das ist eine große Stärke von Kline: Nostalgie klingt in ihrer Musik nie verbittert. Es ist ein Seelenzustand, in dem es sich kurz einnisten lässt, bevor die Gegenwart einen einholt, eine Auszeit im besten Sinne.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Indie #USA #New York #Pop
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Porträt Masha Qrella.

Neues Album von Masha Qrella

Es weht ein kalifornischeres Lüftchen

Masha Qrella hat ihr neues Album „Songbook“ veröffentlicht. Die Songs geben Einblick in den Arbeitsalltag einer Künstlerin.
Von Stephanie Grimm
Eine Frau in grüner Jacke zieht sich an den Haaren

Solo-Debüt von Kim Deal

Zu cool für die große Showtreppe

Kim Deal, Galionsfigur der US-Indierockszene, veröffentlicht mit „Nobody Loves You More“ ihr Solo-Debütalbum. Es handelt auch von der Demenz ihrer Mutter.
Von Jana Sotzko
Die Sängerin Cat Power

Cat Power covert Bob Dylan

Just like a woman

US-Sängerin Cat Power widmet sich mit ihrem neuen Album dem legendären Londoner Bob-Dylan-Konzert von 1966 – und spielt es Song für Song nach.
Von Benjamin Moldenhauer

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Einwanderung und Extremismus

Offenheit, aber nicht für Intolerante

2

CDU-Länderchefs gegen Bundestagsfraktion

Sexuelle Identität entzweit Union

3

Verkehrswende in Paris

Blick in die Zukunft

4

Kein Exit für Nazis!

Angehörige fordern Ausschluss Zschäpes von Ausstiegsprojekt

5

Anschlag auf Pipelines 2022

Tatverdächtiger für Angriff auf Nordstream verhaftet

6

Nicht-binärer Geschlechtseintrag

Zweitpass gegen Diskriminierung auf Reisen