Wer ein Moor abtorft, schädigt ein Ökosystem, das sich nur sehr langsam erholt: Um einen Meter Torf neu wachsen zu lassen, braucht die Natur 1.000 Jahre.

Die Torfindustrie darf Moore dennoch ihres Filter- und Kühleffekts berauben, ihres Nutzens als Kohlenstoffspeicher und Biodiversitätshotspot, als Grund- und Hochwasserschutz – und das vor allem für die Pflanzerde des Erwerbsgartenbaus.

Als wäre das nicht fragwürdig genug, kam jetzt durch eine Recherche des NDR ans Licht, dass zehn Torfabbauunternehmen in Niedersachsen, dem Bundesland mit den größten Vorkommen und dem stärksten Abbau von Torf in Deutschland, Abbautiefen unter- und Abbaumengen überschritten haben sollen, teils auf Naturschutzflächen, teils über Jahre.

„Das sind nicht nur ein paar schwarze Schafe“, sagt Matthias Schreiber, der erste Vorsitzende des Umweltforums Osnabrück. „Das sind erhebliche Teile der Branche.“ Schreiber kämpft seit Jahrzehnten für den Moorschutz. Seine Kritik: „Da ist kein Wille! Da wird kein Druck gemacht!“

Genehmigt bis jenseits von Netto-Null

Sowohl bei der Torfindustrie als auch bei den Genehmigungs- und Kontrollbehörden sieht er ein mangelndes Verständnis für die Notwendigkeit des Moorschutzes, einen Schlendrian bei der Beachtung der Gesetze. Was Schreiber ebenfalls empört: „Die Naturschutzverbände BUND und Nabu, die gegen die aufgedeckten Fälle machtvolle Instrumente hätten, ducken sich seit Jahren einfach weg.“

Der Torfabbau müsse enden, fordert er. „In der Energieversorgung, einem Kernelement unserer Wirtschaft, trauen wir uns einen Komplettumbau mit Atomausstieg und dem Ausstieg aus den Fossilenergien zu“, sagt er. „Und das soll für so einen Nischenbereich wie die Torfnutzung nicht möglich sein?“

Schreiber, Mitautor der Studie „Die Bedeutung des künftigen Torfabbaus für den Klimaschutz in Niedersachsen“, 2026 erschienen in der Fachzeitschrift Natur und Landschaft, hat selber oft im Moor kartiert. 89 laufende Torfabbaugenehmigungen listet die Studie auf, auf rund 7.500 Hektar Fläche, für rund 38 Millionen Kubikmeter Torfentnahme.

Einige Genehmigungen, weiß Schreiber, laufen bis ins Jahr 2051, einige sind sogar unbefristet, also lange über den Zeitpunkt hinaus, zu dem Niedersachsen CO₂-frei sein will. Bis zu zehn Millionen Tonnen CO₂ setzen sie frei.

 Nach den Gutachten und Feststellungen der Moorverwaltung sind wir sehr optimistisch, den übermäßigen Torfabbau nachzuweisen Christian Meyer (Grüne), Niedersächsischer Umweltminister

„Torfabbau ist enorm schädlich für Natur und Klima“, sagt Anne Kura, Vorsitzende und naturschutzpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion. Deshalb sei es gut, dass Neuanträge für industriellen Torfabbau durch das niedersächsische Klimagesetz verboten seien. Angesichts der jüngsten Vorwürfe gegen die Torfbranche spricht Kura von einem „Umweltskandal von gewaltigen Ausmaßen“.

Die Branche ist nicht zum ersten Mal unter Druck. So fordert das Land seit Anfang 2026 einen Schadensersatz von 4,5 Millionen Euro vom Abbaukonzern Klasmann-Deilmann, der im Naturschutzgebiet Esterweger Dose im Emsland zu viel Torf abgebaut haben soll.

In dem Fall sei noch nichts entschieden, sagt Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Ein Gerichtstermin stehe noch nicht fest. „Nach den Gutachten und Feststellungen der Moorverwaltung sind wir sehr optimistisch, den übermäßigen Torfabbau nachzuweisen“, sagt Meyer.

Niedersachsen nehme gerade „sehr viel Geld für den Klimaschutz in Niedersachsens Mooren in die Hand“, betont der Minister. 600 Millionen Euro brächten Bund und Länder für deren Wiedervernässung auf, im Rahmen der „Moorklimaoffensive“.

Meyer lässt sich berichten

„Außerdem stocken wir die staatliche Moorverwaltung in Meppen auf, personell und technisch“, sagt Meyer. Das Land betreibe Torfersatzstoffförderung und rechne damit, dass 80 Prozent der Abtorfungen bis 2030 beendet sein werden. Moore seien Superhelden des Naturschutzes.

„Derzeit lasse ich mir von allen sieben in Rede stehenden Landkreisen berichten, welche Verstöße sie festgestellt und welche Verfahren sie dagegen angestrengt haben“, sagt Meyer. Die Fälle reichen von den Landkreisen Cloppenburg und Diepholz bis zu den Landkreisen Osnabrück und Vechta.

Wie der Landesverband Niedersachsen des BUND zu alldem steht? Bisher lägen ihm „nur sehr begrenzte Informationen und Daten zum Thema“ vor, schreibt Sprecherin Lara Krauße. „Unser Landesarbeitskreis wird sich in der nächsten Woche näher mit dem Thema beschäftigen.“