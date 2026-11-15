IT-Störung bei Microsoft Hoffentlich ein Weckruf

N ach der schwerwiegenden Störung bei Diensten des IT-Konzerns Microsoft in der vergangenen Woche steht eine Frage im Raum: Kann man dessen Dienste eigentlich noch nutzen als Unternehmen, als Behörde, als NGO oder als Privatperson? Kann man – aber höchstens dann, wenn ein Ausfall keine größeren Probleme verursacht. Diese Antwort galt allerdings schon vor der neuesten Großstörung. Die hat das Thema nur neu in den Fokus gerückt.

Denn grundsätzlich gilt: Was IT ist, kann ausfallen. Durch einen Angriff, durch Fehler oder schon durch einen Stromausfall. Wichtige Systeme müssen daher besonders gut gesichert und resilient konzipiert sein. Dass sie das eben nicht immer sind, führt immer wieder zu zahlreichen Problemen. Doch bei US-Diensten, und zu diesen gehört Microsoft, kommt neben den üblichen Ausfallszenarien noch ein weiteres, und zwar gar nicht mal so unrealistisches dazu: Die US-Regierung hat die Möglichkeit, deren Nutzung im Ausland einzuschränken, zum Beispiel für einzelne Personen oder Institutionen.

So verhängte die US-Regierung bereits vor einiger Zeit Sanktionen gegen einzelne Rich­te­r:in­nen des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag. Kürzlich wurden diese deutlich ausgeweitet auf das Gericht insgesamt und können nun auch Unternehmen treffen, die Dienstleistungen für den IStGH erbringen. Das Gericht hat sich vorbereitet, etwa seine Software auf in Europa gehostete Open-Source-Alternativen umgestellt. Doch dass die Sanktionen nun potenziell ebenso für Dienstleister gelten, zeigt, wie leichtsinnig es wäre, sich als Firma sicher zu wähnen.

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Im besten Fall war der aktuelle Ausfall also ein Weckruf. Wer mit Outlook mailt und Termine verwaltet, mit Teams Videokonferenzen abhält und mit Word samt KI-Bot Copilot Dokumente erstellt, konnte jetzt mal ein paar Tage unverbindlich testen, ob so ein Ausfall verkraftbar ist. Nein? Dann wäre es höchste Zeit für einen Plan zum Umsteigen!