D as gute alte Telefon hat als Kommunikationsmittel im Kontakt mit den Pressestellen öffentlich-rechtlicher Sender ja schon länger ausgedient. Wer doch noch anruft, kann mit einem freundlichen „Schicken Sie uns das bitte per Mail“ rechnen. Das ist Hang zum Bürokratismus, garniert mit einer guten Portion Schiss. Wie das zu den laufenden Reformen im ÖRR passt, wo alles so agil und modern werden soll, weiß nur der Nah-und.

Welche Schmach muss es da letzte Woche für die Pressestelle des WDR gewesen sein, über den dpa-Meldungsverbreitungsdienst ots melden zu müssen, dass „aufgrund der weltweiten Störungen bei Microsoft die WDR-Kommunikation derzeit nicht per E-Mail erreichbar“ sei. Ja, mehr noch, man möge gefälligst anrufen!

Die telefonäre Posse ist dabei nur die Spitze eines Eisbergs. Denn die Abhängigkeit vieler „systemrelevanter Institutionen“ von Microsoft & Co ist immens. Oder konkreter formuliert, systemrelevant. Und das geht weit über Mailprogramme und Telefondienste hinaus. (Dieser Text entsteht übrigens mit Microsoft Word, wird aber nicht über Outlook verschickt und ich mache heute auch keine Teamsschalte mit der Mitbewohnerin!)

Wenn das System dann mal relevant hustet, wie Ende vergangener Woche bei Microsoft, steht vieles still. Oder wie der ARD-Vorsitzende Florian Hager Anfang des Jahres in einem Interview auf die Frage: „Das heißt, wenn Microsoft den Stecker zieht, ist die ARD weiter arbeitsfähig?“, zugab: „Es würde natürlich dazu führen, dass Dinge anders und erheblich langsamer laufen. Aber wir sind mit Microsoft in Verhandlungen über Themen wie Datenhoheit.“

Die Abhängigkeit von US-Konzernen

Tja, was nützt halt ein Vertrag mit Service Level Agreement von 99,9 Prozent, wenn es eben nur eine Zusicherung in die hohle Hand ist? Der Grad der Abhängigkeit, der nirgends wirklich transparent gemacht wird, ist vermutlich riesig. Immerhin ist die Frage mittlerweile angekommen, warum wir uns in Deutschland so von den US-Konzernen und ihrer im Wortsinn kritischen Infrastruktur abhängig machen und diese auch noch fürstlich dafür bezahlen.

„Also für mich ist das keine Frage, für mich ist das fahrlässig. Digitale Erneuerung und digitale Souveränität, alles für den schmalen Beitragstaler“, sagt die Mitbewohnerin.

Denn die Gefahr ist ja nicht nur, dass beim nächsten Ausfall der WDR wieder ans Telefon gehen muss, sondern dass durch gezielte Manipulation der weltumspannenden Dienstleistungstrusts systemrelevante Einrichtungen von Krankenhäusern über den ÖRR bis zu Supermarktkühlschränken systematisch lahmgelegt werden.

Nach dem guten alten Motto des passiven Widerstands der Ar­bei­te­r*in­nen­be­we­gung gegen die Besetzung des Ruhrgebiets vor gut 100 Jahren: „Alle Räder stehen still, wenn Dein starker Arm es will!“ Dagegen ist jetzt aktiver Widerstand im Sinne von Umsatteln der heutigen Verantwortlichen nötig. Nicht nur, aber gerade auch bei den Öffentlich-Rechtlichen und allen anderen Medien, deren Teams am Microsoft-Tropf hängen.