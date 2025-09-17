piwik no script img

Haushaltsdebatte im BundestagMerz ruft „Konsens der Gerechtigkeit“ aus

Bundeskanzler Friedrich Merz kündigt Reformen an und will an der Energiewende sparen. Das Rededuell zwischen Merz, Weidel und Co. sehen Sie hier im Livestream.

aktualisiert 
Friedrich Merz steht am Pult, dahinter das Präsidium mit Julia Klöckner
Merz bei seiner Bundestagsrede zum Haushalt 2025 Foto: Kay Nietfeld/dpa

Merz will an Energiewende sparen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will bei der Umsetzung der Energiewende stärker auf die Kosten schauen. „Wir brauchen eine realistische Energiepolitik, die uns als Volkswirtschaft nicht überfordert“, sagte Merz am Mittwoch in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Ausdrücklich dankte Merz in diesem Zusammenhang Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die eine Neuausrichtung der Energiepolitik angekündigt hat.

„Die notwendige Klimapolitik entsteht nicht durch Anordnung, sondern nur über die richtigen Anreize in einem marktwirtschaftlichen System“, betonte der Kanzler.

Reiche hatte am Montag angekündigt, sie wolle staatliche Subventionen für den Ausbau erneuerbarer Energien senken. Auf der anderen Seite will Reiche zur Erreichung der Klimaziele unter anderem den Einsatz der CCS-Technologie zur Abscheidung und Einlagerung von CO2 auch in Gaskraftwerken ermöglichen. Die Ministerin bekräftigte aber das Ziel, wonach bis 2030 insgesamt 80 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien stammen soll. (afp)

Merz: Wir müssen das Rentensystem neu aufstellen

„Wir müssen auch unser Rentensystem neu aufstellen“, sagte Merz am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Bundestages. Er begründete dies mit dem demografischen Wandel, junge Menschen dürften nicht zusätzlich belastet werden.

Daher müsse bei der Rente „der Generationenvertrag neu gedacht werden“, sagte der Kanzler. Weiterhin müsse jedoch „die ältere Generation für ihre Arbeit, die sie geleistet hat, ihren wohlverdienten Ruhestand in wirtschaftlicher Sicherheit genießen können“.

Umfassende Sozialreformen sollen einen „Konsens der Gerechtigkeit“. Dafür sei der „Herbst der Reformen“ eingeleitet. „Der Herbst der Reformen wird auch nicht die letzte Jahreszeit sein, in der wir das Land zum Besseren verändern. Es wird sich ein Winter, ein Frühling und ein weiterer Herbst der Reformen anschließen“, fügte er hinzu.

Konkrete Maßnahmen nannte Merz dafür allerdings nicht. Er verwies lediglich auf die bereits auf den Weg gebrachten Neuregelungen, insbesondere die Aktivrente, die freiwilliges längeres Arbeiten attraktiver machen soll, sowie die Frühstartrente, die jungen Menschen den Aufbau einer kapitalgedeckten Zusatzvorsorge im Alter erleichtern soll.

Merz stellte die von ihm geforderten Reformen bei der Rente in den Zusammenhang eines nach seinen Worten erforderlichen Umbaus des Sozialsystems insgesamt. „Es geht darum, dass wir die Lasten so verteilen, dass unser Sozialstaat auch künftig funktioniert“, sagte er im Bundestag. (afp/rtr)

Merz kündigt tiefgreifende Reformen an

Friedrich Merz kündigt in seiner Rede tiefgreifende Reformen an. „Die Entscheidungen, die vor uns liegen, gehen nicht um Details, sondern sie gehen um sehr Grundsätzliches“, sagte der CDU-Chef in der Generaldebatte über den Kanzleretat im Bundestag. „Es geht um nicht mehr und um nicht weniger als um die Zukunft unseres Landes – wie wir leben, wie wir zusammenleben, wie wir arbeiten, wie wir wirtschaften, und ob unsere Werte weiterhin Bestand haben“, fügte er hinzu.

Die Freiheit sei bedroht, die Bürger spürten eine wachsende Unsicherheit, das deutsche Wirtschaftsmodell sei durch „einen neuen Protektionismus, der sich gegen Freihandel und offene Märkte richtet“ unter Druck, warnte Merz. Zudem werde der Zusammenhalt durch politische Kräfte im In- und Ausland in Frage gestellt, die die Demokratie verächtlich machten, Zwietracht säten und die Gesellschaft und auch die Regierung auseinanderdividieren wollten. (dpa/taz)

Weidel kassiert nach Eröffnung Schelte

Mit scharfen Angriffen gegen die Politik von Bundeskanzler Friedrich Merz hat Oppositionsführerin Alice Weidel die Generaldebatte im Bundestag eröffnet. Die AfD-Partei- und Fraktionschefin warf dem CDU-Politiker einen linken Kurs und Sprachlosigkeit vor, angesichts des Todes des rechten US-Aktivisten Charlie Kirk oder Brandanschlägen auf die Bahn.

Die Migrationspolitik der schwarz-roten Bundesregierung kritisierte Weidel und sprach von „Alibimaßnahmen und Symbolpolitik“. Sie erneuerte AfD-Forderungen nach weiteren Verschärfungen an den Grenzen, beim Familiennachzug, nach einer Rückkehr zur Kernkraft oder für Ausgabenstreichungen beim Klimaschutz.

Weidel warf Merz zudem „Kriegstreiberei“ vor. „Sie sabotieren die Bestrebungen des US-Präsidenten Donald Trump, den Ukraine-Krieg schnell zu beenden.“ Der Bundeshaushalt der Koalition sei „ein zusammengeschusterter, verantwortungsloser Haushalt ohne Maß und Ziel, der kein einziges Problem löst, aber die Krise weiter auf die Spitze treibt“.

Merz und Weidel im Bundestag
Zum Augenverdrehen: Merz (links, also zumindest auf dem Foto) während der Rede von Weidel (extrem rechts nicht nur auf dem Foto) Foto: Kay Nietfeld/dpa

Im Anschluss der Rede drohte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner mit einem Ordnungsruf: „Die Frau Abgeordnete Dr. Weidel hat eine Abgeordnete in Zusammenhang mit Gewalttätern gebracht. Ich behalte mir einen Ordnungsruf vor, wenn ich das Protokoll besichtigt habe.“ Applaus gab es auf ihre Reaktion auf einen weiteren Zwischenruf aus Reihen der AfD: „Wenn Sie die Sitzungsleitung kommentieren möchten, kann ich auch das mit einem Ordnungsruf belegen.“ Der Linksfraktion drohte sie ebenfalls Maßregelung an: Ein Zwischenruf mit „Nazis wie Sie […]„ sei eine persönliche Herabwürdigung. Als zweiter Redner wird Bundeskanzler Merz auf Weidel antworten. (dpa/taz)

Generaldebatte und Generalabrechnung

Die Debatte über den Haushalt des Bundeskanzleramts bei den Haushaltsberatungen nutzt die Opposition traditionell zur Generalabrechnung mit der Politik der Bundesregierung.

Die Beratungen des Bundestags über den Haushalt 2025 haben am Mittwoch ab 9 Uhr mit der Generaldebatte über den Kanzleretat ihren Höhepunkt erreicht. Es wurde erwartet, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in seiner etwa 30-minütigen Rede auch zu den anstehenden Reformprojekten und zur Außenpolitik Stellung nimmt. Eröffnet wird die Debatte traditionell von der größten Oppositionsfraktion: Für die AfD wird zuerst Fraktionschefin Alice Weidel reden.

Merz gegen Weidel waren bereits im Juli in der ersten Generaldebatte des Bundestags seit der Vereidigung der schwarz-roten Regierung aufeinandergetroffen. Dabei hatte Weidel zum rassistischen Rundumschlag ausgeholt und sich mit Merz eine heftige Auseinandersetzung geliefert. Weidel bezeichnete den CDU-Chef als „Lügenkanzler“, Merz wies das das als „üble Nachrede“ zurück. Für ihre Zwischenrufe handelte sich Weidel Ermahnungen der Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) ein.

Heute sind für die Debatte dreieinhalb Stunden vorgesehen, danach werden die Etats für Auswärtiges, Verteidigung, Entwicklung, Forschung, Arbeit und Gesundheit beraten. Bis 21.30 Uhr soll die Sitzung des Bundestags gehen. Am Ende werden sich die Reihen aber deutlich lichten. (dpa/taz)

Blick in den Plenarsaal des Bundestages
Vor der Generaldebatte: Der Plenarsaal des Bundestages Foto: Fabian Sommer/dpa

Umfrage sieht AfD knapp vor der Union

Die AfD überholt die Union zum ersten Mal in einer Umfrage des Instituts YouGov. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 27 Prozent der Befragten die AfD wählen – damit legt die Partei zwei Prozentpunkte im Vergleich zur Augustumfrage zu. CDU/CSU verlieren einen Punkt und kommen auf 26 Prozent. In Umfragen weiterer Umfrageinstitute lag die AfD zuletzt gleichauf oder dicht hinter der Union.

Auf dem dritten Platz liegt mit 15 Prozent der Koalitionspartner SPD (+1). Die Grünen verlieren einen Prozentpunkt und fallen auf 11 Prozent. Für die Linke würden aktuell 9 Prozent der Befragten ihr Kreuz machen (-1). Das BSW würde es mit 5 Prozent in den Bundestag schaffen (Wert unverändert), die FDP würde mit 4 Prozent (+1) weiter nicht einziehen. Sonstige Parteien würden 4 Prozent der Umfrageteilnehmer und -teilnehmerinnen ihre Stimme geben. (dpa/taz)

[Anm. der Redaktion: Dieser Text wird im Laufe des Tages mehrfach aktualisiert. Die Debatte wird auch im Livestream übertragen. ]

