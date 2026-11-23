dpa | Dänemark plant ab dem kommenden Schuljahr ein Handyverbot an Schulen bis einschließlich zur 10. Klasse. Auch in der Nachmittagsbetreuung sollen Smartphones nicht erlaubt sein. Darauf hat sich die dänische Regierung mit weiteren Parteien verständigt. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll in der aktuellen Sitzungsperiode des Parlaments eingebracht werden.

Das Verbot soll auch für andere private elektronische Geräte mit Internetzugang greifen. „Kinder sollten in die Schule gehen können, ohne die ganze Zeit zum Beispiel von sozialen Medien, Onlineshopping oder Gaming abgelenkt zu werden“, sagte Unterrichtsminister Magnus Heunicke laut einer Mitteilung. Außerdem sollen die Schulen zu Netzwerkfiltern verpflichtet werden, die den Zugang zu Websites ohne fachlichen oder pädagogischen Bezug blockieren.

Hintergrund sind die historisch schlechten Ergebnisse dänischer Teenager bei der letzten Pisa-Studie. An vielen Schulen in Dänemark sind Handys ohnehin bereits tabu. Schon im vergangenen Jahr hatte das Parlament die Schulen dazu verpflichtet, eigene Regeln einzuführen, um Grundschulen und Nachmittagsbetreuung bis einschließlich der 3. Klasse handyfrei zu gestalten.

Nun kommt stattdessen ein verbindliches Verbot bis zum Ende der 10. Klasse. Wie die Schulen das umsetzen, ist ihnen selbst überlassen. An manchen Einrichtungen werden die Geräte zu Beginn des Unterrichts eingesammelt, an anderen bleiben sie in der Schultasche. „Darüber hinaus haben die an der Vereinbarung beteiligten Parteien das klare Ziel, Bildschirme generell im Unterricht weniger einzusetzen“, hieß es in einer Mitteilung des Unterrichtsministeriums.