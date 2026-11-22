C hristian Specht, Jahrgang 1969, ist politisch engagiert und setzt sich für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigung in den Medien ein. Seit 2017 ist er der erste Mensch mit Beeinträchtigung im Vorstand der Lebenshilfe. Er hat ein Büro in der taz und zeichnet (un)regelmäßig den „Specht der Woche“.

Ich sehe immer wieder, wie Leute in ihren Autos sitzen und mit dem Handy telefonieren. Dabei ist das eigentlich verboten. Und trotzdem halten sich einige nicht daran, wahrscheinlich sogar viele nicht.

Aber nicht nur die Autofahrer machen das, bei den Fahrradfahrern ist das genauso, die telefonieren auch beim Fahren mit ihren Handys. Manche von ihnen telefonieren vielleicht auch mit Kopfhörern, oder über eine Freisprechanlage. Ob das verboten ist, weiß ich nicht. Aber wenn man beim Fahren und gleichzeitigem Telefonieren von der Polizei erwischt wird, muss man auf jeden Fall eine Geldstrafe zahlen.

Das finde ich richtig so. Weil: Wenn Autofahrer mit dem Handy telefonieren, sind sie damit beschäftigt und nehmen den Verkehr nicht wahr. Stell dir vor, du hast Grün oder willst über den Zebrastreifen gehen und dann kommt so ein verrückter Autofahrer. Dann passiert genau das, was man erwartet: ein Unfall. Protokoll: Ann Toma-Toader