C hristian Specht, Jahrgang 1969, ist politisch engagiert und setzt sich für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigung in den Medien ein. Seit 2017 ist er der erste Mensch mit Beeinträchtigung im Vorstand der Lebenshilfe. Er hat ein Büro in der taz und zeichnet (un)regelmäßig den „Specht der Woche“.

In der Berliner Morgenpost war ein Artikel zu einem Theaterstück. Ein Musical: „Salon Rosie“. Das hat mich vom Bild her erinnert an „Eine linke Geschichte“ im Grips-Theater.

Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich fand den Schrank toll vom Bühnenbild und die Lampe. Den roten Vorhang auch, den habe ich aber nicht gemalt. Es geht wohl um einen Friseurladen, und ich mag alte Möbel.

Leider habe ich keine zu Hause. Zum Friseur gehe ich auch manchmal. Das gefällt mir. Immer derselbe, der ist nett. Und nicht so teuer. Manchmal unterhalten wir uns auch.

Ich glaube, mein Friseur kommt aus Kroatien. Wir reden über alles Mögliche, über Kroatien, den Kiez am Kottbusser Damm, Berlin. Sein Geschäft sieht allerdings ganz anders aus, moderner als auf meinem Bild.

Als Kind hat mir meine Oma die Haare geschnitten, zu Hause.