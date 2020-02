Hamburg hat gewählt

Populisten müssen zittern

Nach den ersten Hochrechnungen in Hamburg müssen AfD und FDP um den Einzug in die Bürgerschaft bangen. Gewonnen haben vor allem die Grünen.

BERLIN taz/dpa/rtr | Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg am Sonntag gibt es vor allem einen Gewinner: die Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin Katharina Fegebank. Laut ersten Prognosen vom ZDF kommen sie auf 26 Prozent – doppelt so viel wie bei der Wahl 2015, bei der sie 12,3 Prozent erreichten. Für AfD und FDP sieht es weniger gut aus. Beide Parteien müssen bangen, ob sie die Fünfprozenthürde überspringen. Sie kommen auf jeweils knapp 5 Prozent.

Leichte Verluste müssen die Sozialdemokrat*innen hinnehmen, von 45,6 Prozent sackte die SPD unter Führung des aktuellen Bürgermeisters Peter Tschentscher auf 38 Prozent. Für die CDU haben sich 11 Prozent der Wähler*innen entschieden, für die Linke 10 Prozent.

Hohe Wahlbeteiligung

Rund 1,3 Millionen Hamburger*innen waren am Sonntag zur Wahl einer neuen Bürgerschaft aufgerufen. Wahlberechtigt waren alle Hamburger*innen mit deutschem Pass ab 16 Jahren. Die Bürgerschaftswahl ist nach derzeitigem Stand die einzige Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland.

Schon am Nachmittag zeichnete sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Bis 16 Uhr hatten bereits 57 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben, wie das Landeswahlamt mitteilte. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 waren es insgesamt nur 56,5 Prozent gewesen.

Koalitionsgespräche auch mit der CDU

Welche Entscheidung die Wähler*innen getroffen haben, ist für Robert Habeck klar. Der Bundesvorsitzende der Grünen sagte kurz nach der ersten Prognose gegenüber dem ZDF: „Die Hamburgerinnen und Hamburger wollen eine Fortsetzung dieses Senats.“

Auch SPD-Vizekanzler Olaf Scholz, ehemaliger Bürgermeister von Hamburg, unterstützt die rot-grüne Koalition. Ebenso wie Teschentscher, der zwar auch mit der CDU Koalitionsgespräche führen wird, jedoch klarstellte: „Meine erste Wahl wäre, dass wir unsere rot-grüne Koalition fortführen werden.“ Sollten Grüne und SPD abermals eine Koalition bilden, würden sie laut den ersten Prognosen rund 64 Prozent der Wähler*innenstimmen vereinen.

Einig Links-Grün: „Nazis raus“

Auch ansonsten sind die Parteien sich in einem einig. Auf den jeweiligen Wahlpartys in Hamburg riefen feiernde Grüne und SPDler*innen laut „Nazis raus“. Ein Credo, den auch Juso-Chef Kevin Kühnert über Twitter verbreitete.

Die aktuelle Koalition gingen die damals von Olaf Scholz geführten Sozialdemokrat*innen bereits 2015 ein. Die CDU hatte 15,9 Prozent geholt, die Linken 8,5 und die FDP 7,4. Die AfD war mit 6,1 Prozent erstmals in ein westdeutsches Landesparlament eingezogen.

Als Olaf Scholz im März 2018 Bundesfinanzminister wurde, war Peter Tschentscher als Erster Bürgermeister nachgerückt. Der 54-Jährige war zuvor sieben Jahre lang Finanzsenator der Hansestadt gewesen.

Die Auszählung der Stimmen ist kompliziert. Denn jede*r Wähler*in kann zweimal fünf Stimmen vergeben und diese beliebig auf Parteien und Personen verteilen oder anhäufen. Der Landeswahlleiter wird am Sonntagabend daher lediglich die voraussichtliche Verteilung der 121 Sitze in der Bürgerschaft bekannt geben können. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird erst für Montagabend erwartet.