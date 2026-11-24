dpa | Ausgerechnet der am häufigsten gefangene Hai im Atlantik geht bei einer internationalen Fischereikonferenz leer aus. Die Sondersitzung der Fischereikommission Iccat im südportugiesischen Vilamoura brachte unter anderem zwar Fortschritte gegen eine besonders grausame Fangpraxis: das Abtrennen von Haiflossen und Zurückwerfen der teils noch lebenden Tiere ins Meer. Für den Blauhai gibt es vorerst aber keine neuen Schutzregeln. Dabei entfallen nach Angaben der Meeresschutzorganisation Pro Wildlife rund 85 Prozent der gemeldeten Haifänge im Atlantik auf diese Art.

Die Deutsche Stiftung Meeresschutz (DSM) hatte vor dem Treffen von einer „Schicksalswoche“ gesprochen und strenge Fanglimits und auch wirksame Kontrollen gegen den massiven Beifang gefordert. DSM-Beobachterin, Iris Ziegler, war am Ende enttäuscht. „Das Schlimmste konnten wir gerade noch verhindern, aber Fortschritt sieht anders aus“, bilanzierte die Hai- und Fischereispezialistin.

Die bisherigen Fangbegrenzungen reichten nicht aus, um die Bestände langfristig zu sichern, so Ziegler. Im Nordatlantik bestehe eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, dass der Blauhai bereits überfischt sei. Zudem werde die tatsächliche Zahl der getöteten Tiere vermutlich unterschätzt, weil viele zurückgeworfene Haie nicht gemeldet würden.

Ein langfristiger Plan für die nachhaltige Bewirtschaftung der Blauhaibestände scheiterte am Streit zwischen den USA und der EU. Brüssel wollte zunächst wissenschaftlich fundierte Schutzziele festlegen, Washington verlangte, dabei auch den bedrohten Kurzflossenmako einzubeziehen. Beide Arten werden häufig in denselben Fischereien gefangen. Die EU lehnte die Verknüpfung ab, die USA blockierten daraufhin den Vorschlag. Ein Schutzplan wird damit frühestens 2029 statt wie geplant 2028 greifen. „Der Blauhai ist der eigentliche Verlierer dieser Tagung“, sagte auch Mona Schweizer von Pro Wildlife.

Nur Eisflossen abtrennen

Fortschritte gab es beim sogenannten Finning. Dabei schneiden Fischer den Haien auf See die Flossen ab, um sie etwa für die Zubereitung der begehrten Haiflossensuppe zu verkaufen. Die Körper werfen sie zurück ins Meer – häufig leben die Tiere noch und verenden ohne ihre Flossen.

Nach 18 Jahren Verhandlungen einigte sich die Iccat auf strengere Regeln: Bei frisch angelandeten Haien müssen die Flossen künftig am Körper bleiben. Für gefrorene Tiere sind Ausnahmen vorgesehen: Ihre Flossen dürfen abgetrennt und wieder am Körper befestigt oder gesondert gekennzeichnet werden. Die neuen Vorgaben gelten ab 2027, für gefrorene Tiere aber erst ab 2030.

Umweltorganisationen begrüßten die Einigung grundsätzlich, sie kritisierten aber die Ausnahmen für gefrorene Tiere, weil auf See kaum zu kontrollieren sei, wann die Flossen wirklich abgetrennt werden. Das sei „eine Mogelpackung“, lautete die Einschätzung von Iris Ziegler, die die Verhandlungen vor Ort verfolgt hat. Gerade bei den großen industriellen Fangflotten bestehe die Gefahr, dass das Verbot weiterhin umgangen werde, warnt sie.