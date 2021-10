Grenzregion zwischen Polen und Belarus : Grünes Licht für Geflüchtete

In Polen kommen viele Geflüchtete aus Belarus an. Die Grenzregion gilt als rechtskonservativ. Doch viele Be­woh­ne­r:innen zeigen sich solidarisch.

WARSCHAU taz | Ein kleines Mädchen in einem dreckigen roten Anorak, das weint und friert. Eine abgemagerte Frau mit Kopftuch, zitternd vor Nässe, Kälte und Erschöpfung. Ein eigentlich kräftiger Mann, der mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegt und seine mit offenen Wunden übersäten Füße versucht, wieder in die nassen Schuhe zu zwängen.

Seit Wochen begegnen polnischen Grenz­be­woh­ne­r:in­nen Bilder solcher Geflüchteter aus dem Irak, Iran, Jemen und Afghanistan. Ihnen gelang zwar die Flucht über die belarussische Grenze, doch danach irrten sie verzweifelt und orientierungslos durch den polnischen Białowieża-Urwald mit seinen gefährlichen Sümpfen herum.

Anfangs hatten die meisten Po­l:in­nen noch der Propaganda der regierenden Nationalpopulisten Glauben geschenkt. Diese stellte die Geflüchteten als angebliche Terroristen, Kinderschänder und Vergewaltiger im Staatsfernsehen TVP dar. Doch die Aktion eines Dorfbürgermeisters an der polnisch-belarussischen Grenze löste nun eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Be­woh­ne­r:in­nen fingen an, grün leuchtende Lampen in ihre Fenster zu stellen. Diese sollen den Geflüchteten zeigen, dass sie dort Hilfe finden.

Die Idee kam nicht vom Bürgermeister, sondern von Kamil Syller, einem Juristen, der vor einigen Jahren nach Podlachien, an die Ostgrenze Polens, gezogen ist. Als Freiwilliger hilft er dort einer Flüchtlingsorganisation, die sich um Asylsuchende kümmert. In Podlachien gibt es noch immer kleine Holzmoscheen, die grün gestrichen sind. Grün ist die Farbe der Hoffnung, aber auch des Islams. Die Gemeinden der muslimischen Tartaren wurden vor Jahrhunderten von den polnischen Königen ins Land geholt. Die Moscheen sind nicht allzu groß, aber doch sehr präsent.

Grüne Lampen an der Grenze

Sie brachten Syller auf die Idee, dass die meist muslimischen Mi­gran­t:in­nen dieses grüne Hilfssymbol sofort verstehen müssten.Überall dort, wo das grüne Licht entlang der rund 420 Kilometer langen Grenze zwischen Polen und Belarus leuchtet, können die Geflüchteten mit einer freundlichen Aufnahme rechnen. Es gibt etwas Warmes zu essen und zu trinken, ein erholsames Bad, ein sauberes Bett für ein oder zwei Nächte und vor allem – Ruhe und Sicherheit.

Eigentlich ist fast der gesamte Osten Polens eine Hochburg der PiS, doch die tägliche Hetzpropaganda im Staatsfernehen gegen die „fremde Invasion“ oder die „Provokation Lukaschenkos“ ist auch ihnen zu viel. „Wenn sie bei uns sind, sind sie bei uns“, sagt etwa eine alte Bäuerin in der Kleinstadt Michałowo bei Białystok in einer Nachrichtensendung des Privatsenders TVN. „Da müssen wir ihnen helfen, wenn sie in Not sind. Das sind doch auch nur Menschen.“

In dem 3.000-Seelen-Ort Michałowo fing alles an. Dort hatten Reporter Ende September vor einem Haus des polnischen Grenzschutzes eine furchtbare Szene mit rund 20 Geflüchteten gedreht. Darunter waren auch acht Kinder, die „Asyl, Asyl“ vor der Kamera riefen, und Frauen, die den Re­por­te­r:in­nen verzweifelt berichteten: „Die Kinder können nicht mehr laufen.“ Doch vergebens.

Gegen heftigen Widerstand packten die polnischen Grenzbeamten Kinder, Frauen und Männer auf die Ladefläche eines Lkws, zogen die Plane herunter und fuhren ab. Entsetzt über die Brutalität der eigenen Leute fragten viele immer wieder: „Wo sind die Kinder von Michałowo?“ Doch offiziell hieß es nur, dass es sich bei der Gruppe um eine weitere „Provokation Lukaschenkos“ gehandelt habe. Daher habe man sie zurück an die Grenze gebracht. In Wirklichkeit, so kam es bei Nachforschungen des Rechercheportals OKO.press heraus, wurde die Mutter von zwei Kindern über die Grenze gebracht und dort im Wald ausgesetzt.

Anna Chmielewska, Helferin „Am Anfang waren wir völlig hilflos. Jetzt wächst die Hilfsaktion und wird immer größer“

In Michałowo schockierte diese Nachricht. Die große Hilfsaktion der Grenz­be­woh­ne­r:in­nen nahm ihren Lauf: Der Bürgermeister und alle Mit­glie­der:in­nen des Stadtrates gingen nach Hause, umwickelten Lampen mit grünen Tüchern und drückten so ihre Hilfsbereitschaft aus. „Am Anfang waren wir völlig hilflos. Doch dann begannen wir aktiv zu handeln. Und jetzt wächst die Hilfsaktion und wird immer größer“, sagt etwa Anna Chmielewska, die in der Stiftung Fundacja Ocalenie die Flüchtlingshilfe koordiniert.

In Warschau bekam man von dem Stimmungsumschwung entlang der Grenze zu Belarus nichts mit. So verlängerte der Sejm, das polnische Abgeordnetenhaus, zunächst den Ausnahmezustand in der drei Kilometer breiten Grenzsperrzone und verabschiedete dann auch noch ein Gesetz, das „Pushbacks“ über die Grenze ermöglicht. Diese sind eigentlich illegal. Das Gesetz erlaubt es den Grenzbeamten und Soldaten nun offiziell, das Wort „Asyl“ schlicht zu überhören und den Geflüchteten das Recht auf Asyl zu verweigern. Noch muss der Senat zustimmen. Auch der Präsident muss das Gesetz noch unterschreiben.

Doch ohne Druck von außen dürfte dies nur noch eine Frage der Zeit sein. Zudem will die PiS-Regierung eine moderne Grenzschutzanlage mit Bewegungsmeldern und Wärmekameras an der Grenze zum Nachbarland Belarus einrichten. Im polnischen Internet kursiert das Bild einer sieben Meter hohen Stahlwand mit Stacheldraht und Suchstrahlern. Der polnische Grenzschutz und der Geheimdienst sollen für den Bau rund 1,6 Milliarden Złoty (ca. 355 Millionen Euro) bekommen. Eine normale Ausschreibung oder eine spätere Überprüfung durch den Rechnungshof ist nicht vorgesehen.