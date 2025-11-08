piwik no script img

„German Puppet Boy“Menschliche Marionette

Der Schauspieler Tom Böttcher hängt an den Fäden eines Puppenspielers – oder tut so. Seine Reels unterlegt er mit Musik der „Augsburger Puppenkiste“.

Eine Hand reicht ins Bild und bewegt einen Mann
Kaum zu glauben, wie dieser Typ sich bewegt. Screenshot von instagram.com/tomboettcher Foto: Screenshot https://www.instagram.com/tomboettcher
Doris Akrap

Von

Doris Akrap

Als Middleager häufen sich die Momente, in denen man bereut, dies oder jenes in seinem bisherigen Leben nicht gemacht zu haben. Bei mir sind es zwei Dinge: Restauratorin werden und Tänzerin werden.

Dafür sammle ich alles, was alt und gammelig ist von der Straße und binge Tanz-Reels auf Instagram: moldawische Shuffledaddys, nigerianische Breakdancer, schottischer Flamenco …

Letzte Woche war ich stundenlang in den Videos der Thriller-Performance auf der New Yorker Halloween-Parade versunken. Plötzlich spülte mir der Algorithmus ein Video rein, in dem ein Mensch wie eine Marionette über den Hollywood Boulevard in Los Angeles läuft. Das war aber weder ein schlechter Michael-Jackson-Imitator noch ein Halloween-Gespenst, es war Tom Böttcher, deutscher TV-Schauspieler und im Internet als „German Puppet Boy“ bekannt.

Böttcher ließ sich von dem seit den 1950er Jahren im Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlten Marionettentheater der „Augsburger Puppenkiste“ inspirieren. Seine Reels unterlegt er mit der Titelmelodie der Serie und guckt dabei starrer als jedes Holzauge.

Auf Instagram

tomboettcher (Instagram), tom­schoenwolf (TikTok), Tom.Boettcher (youtube)

Kasperl höchstpersönlich

Seine Arme und Beine bewegt er so ungelenk, als wäre er der Kasperl höchstpersönlich, und seine Hände schnellen so unkontrolliert nach oben wie beim Räuber Hotzenplotz, wenn er die Schultern hochzieht. Sein Kopf wackelt, seine Knie fliegen viel zu hoch, und immer wieder schweben seine Füße in der Luft, ganz so wie wir es von den Marionetten kennen. Alles an Böttchers Bewegungen ist echt. Als würde er wirklich an den Fäden eines Puppenspielers hängen und dessen Bewegungen gehorchen.

Mal macht er sich einen Cappuccino und mal duelliert er sich als Cowboy, meistens sitzt er zu Beginn der Filmchen mit verknoteten Beinen auf dem Boden und lässt sich dann von den unsichtbaren Fäden aufheben. Zum ersten Mal fällt mir nun auf, dass Marionetten tatsächlich tanzen und nicht einfach nur ungelenk sind, seien sie aus Holz oder aus Fleisch und Blut.

In dem Video, in dem Böttcher durch L. A. läuft, wird er übrigens von Merrick Hanna begleitet, einem jungen, megaerfolgreichen Tänzer.

taz lesen kann jede:r

Themen #Puppentheater #Instagram #Schauspieler
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
