Mosambik steht vor dem größten Stabilitätstest seit dem Streit um die Wahlen Ende 2024, der das Land an den Rand einer Staatskrise führte. Damals hatte Oppositionsführer Venâncio Mondlane den Wahlsieg reklamiert und der Regierung von Präsident Daniel Chapo Wahlbetrug vorgeworfen; bei brutal niedergeschlagenen Protesten und Unruhen starben rund 400 Menschen. Jetzt steht Mondlane vor dem obersten Gericht in der Hauptstadt Maputo, angeklagt wegen Aufwiegelung, Aufstachelung zum Ungehorsam, öffentlicher Ermutigung zu Verbrechen sowie Aufwiegelung und Ermutigung zum Terrorismus. Ihm drohen bis zu 24 Jahre Haft.

Der spektakuläre Gerichtsprozess belastet den fragilen Frieden, der mit einem öffentlichen Dialog zwischen Chapo und Mondlane im Jahr 2025 eingeleitet worden war. Das persönliche Treffen der beiden Kontrahenten entspannte die politische Lage damals deutlich. Seitdem ist Mosambik gefangen zwischen der Forderung nach Aufarbeitung der Gewalt und der Angst vor erneuten politischen Unruhen.

„Den wichtigsten Oppositionsführer jetzt wegen Terrorismus anzuklagen, führt das Land direkt in den bitteren Machtkampf von 2024 zurück“, sagt Analyst Nelson Fumo.

Vorerst ist es in Maputo jetzt ruhig geblieben, es gibt keine Straßengewalt oder Zusammenstöße. Es wäre auch schwierig: Alle Straßen zum obersten Gericht sind abgesperrt, die Polizei ist mit einem starken Aufgebot im Einsatz. Viele Menschen meiden das Stadtzentrum von Maputo, der öffentliche Nahverkehr ist eingeschränkt und seit Prozessbeginn am Dienstag vergangener Woche bleiben manche Geschäfte geschlossen.

Polizeiabsperrungen rund um das Gerichtsgebäude

Kleine Gruppen von Mondlane-Unterstützern haben außerhalb der Sicherheitsabsperrung des Gerichts demonstriert. Wenn der Angeklagte am Gerichtsgebäude eintrifft, jubeln seine Fans und rufen seinen Namen – von der Polizei durch Absperrungen auf Entfernung gehalten. Auch die Medien werden auf Distanz gehalten. Liveübertragungen aus dem Gerichtsgebäude sind verboten und das Publikum ist auf 45 Menschen beschränkt.

„Ich glaube nicht, dass die Gerichte wirklich unabhängig sind, aber ich hoffe, dass Mondlane freikommt“, sagt Xiluva Nhaca, eine seiner Fans vor dem Gebäude. „Ich sehe diesen Prozess als Mittel, ihn vor den Kommunalwahlen 2028 und den nächsten Wahlen 2029 aus dem Verkehr zu ziehen.“

Die Mondlane-Unterstützer weisen darauf hin, dass zwar der Oppositionschef vor Gericht steht, aber die Tötungen bei den Protesten nach den Wahlen sowie die Vorwürfe des Wahlbetrugs kaum verfolgt werden. Es gibt lediglich gegen 31 Polizisten Ermittlungsverfahren. „Unter diesen Umständen dieses Verfahren zu führen, vertieft das ungelöste Leid“, schrieb der Professor und Menschenrechtsaktivist Adriano Nuvunga in einem Brief an den Präsidenten und wies darauf hin, dass viele Mosambikaner noch um ihre Toten trauern. Das Vertrauen der Öffentlichkeit hänge davon ab, dass Macht keine Immunität bedeutet.

Mondlane nutzt das Gericht als Tribüne

Bei der Prozesseröffnung gegen Mondlane beantragte die Verteidigung als Erstes eine Vertagung und warf der Staatsanwaltschaft Unregelmäßigkeiten vor. Als Mondlane an diesem Dienstag selbst das Wort ergriff, ermahnte ihn einer der fünf Richter dafür, dass er auf Fragen lange und ausschweifende Antworten gebe statt kurze und direkte. Mondlane argumentierte, der breitere Kontext sei zentral für seine Verteidigung und man möge ihn dabei nicht unterbrechen.

Der Prozess ist entscheidend für Mosambiks Zukunft – unabhängig von seinem Ausgang. Bei einem Schuldspruch könnte Mondlane in Haft kommen und das Recht verlieren, zu den nächsten Wahlen anzutreten. Das würde die Opposition kopflos zurücklassen und könnte neue Wut auf der Straße hervorbringen, wenn das Gefühl entsteht, die Gerichte seien instrumentalisiert worden.

Ein Freispruch würde Mondlane wiederum deutlich stärken. Er würde bewiesen haben, dass er dem Druck des Staates standhält, und wäre damit mehr noch als 2024 ein ernster Herausforderer bei der nächsten Präsidentschaftswahl.