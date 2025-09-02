Gewalt in Mosambik: Lynchjustiz nach polizeilichem Todesschuss
Ein neuer Gewaltvorfall in Mosambik belastet die politische Befriedung des Landes. Oppositionsführer Mondlane fordert Aufklärung.
Im Ort Bolobe im Süden von Mosambik wird einem Polizisten vorgeworfen, einen Jugendlichen bei einer Verkehrskontrolle erschossen zu haben. Der Polizist fiel dann der Selbstjustiz einer wütenden Menschenmenge zum Opfer.
Ein Minibus mit südafrikanischem Kennzeichen sollte bei einem Checkpoint anhalten und sich kontrollieren lassen, aber der Fahrer ignorierte die Anweisung und drückte aufs Gas. Die Polizisten eröffneten das Feuer auf das Fahrzeug. Ein 12-Jähriger wurde tödlich getroffen. Die Bilder des Jugendlichen, der aus Südafrika nach Mosambik kam, sind viral gegangen – ebenso Videoaufnahmen der darauffolgenden Auseinandersetzungen, bei denen der mutmaßliche Todesschütze getötet wurde.
Für Mosambiks Opposition ist der Vorfall ein erneutes Zeichen der Polizeibrutalität, die es schon nach den umstrittenen Präsidentschaftswahlen vom Oktober 2024 gab, als die Opposition den Sieg der regierenden Frelimo (Mosambikanische Befreiungsbewegung) nicht anerkannte und auf die Straße ging. Über 400 Menschen starben bei mehrmonatigen Unruhen, die meisten von der Polizei erschossen, bevor der neugewählte Präsident Daniel Chapo von der Frelimo und der wichtigste Oppositionsführer Venancio Mondlane, der sich nach den Wahlen zum Wahlsieger ausgerufen hatte und dann zeitweise ins Exil gehen musste, einen politischen Dialog vereinbarten.
„Meine Sympathien liegen mit der Familie des Jungen, der in Bobole einen unzeitgemäßen Tod an den Händen von in die Polizei infiltrierten Kriminellen erlitt“, sagte Mondlane jetzt. „Ich erwarte, dass seine Mörder exemplarisch bestraft werden. Dies ist ein Fall für die Generalstaatsanwaltschaft, die damit zeigen kann, dass sie im Dienst der Gesellschaft steht.“
Erst im Juli hatte eine erneute Verschärfung der politischen Krise in Mosambik gedroht, nachdem die Polizei angekündigt hatte, gegen Mondlane unter anderem wegen „Ungehorsam“ und „Anstiftung zum Terrorismus“ zu ermitteln. Zwei Wochen zuvor war der frühere Polizeichef Bernardino Rafael von der Staatsanwaltschaft vorgeladen worden, hinter verschlossenen Türen. Die zweitgrößte Oppositionspartei Renamo (Mosambikanischer Nationaler Widerstand) warnte nach den Vorwürfen gegen Mondlane vor einem Zusammenbruch des Friedens und äußerte Zweifel daran, dass die regierende Frelimo wirklich Dialog will.
Mitte August konnte Mondlane schließlich seine neue Partei „Nationale Allianz für ein Freies und Autonomes Mosambik“ (Anamola) registrieren. Und am Montag wurde er in Mosambiks Staatsrat aufgenommen, das ranghöchste staatliche Beratergremium des Präsidenten. Damit ist er faktisch vor juristischer Verfolgung geschützt.
Derweil muss der jüngste Gewaltvorfall aufgearbeitet werden. Polizeichef Joaquim Adriano Sive hat Mosambiks Bürger vor Selbstjustiz gewarnt und sein „Entsetzen und Beileid“ über die Toten geäußert.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Wieder Nullrunde beim Bürgergeld
Und die SPD knickt wieder ein
Herbst der Reformen
Wenn jemand immer wieder Nein sagt
Shanghaier Organisation für Kooperation
Autoritäre Internationale trifft sich in China
Klimaaktivistin über langen Atem
„In diesem Sinn bin ich wohl eine Staatsfeindin“
Gesetzliche Rente
Finanzierbarkeit ist politisch, nicht neutral
Krieg in Gaza
Wahrheit zwischen Trümmern