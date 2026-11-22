Am Samstag steht François in Warnweste auf dem Place de la République, in Paris, am Rand einer Traube von Menschen. Sie drängen sich um die Statue der Marianne, an deren Fuß ein Protestorchester spielt. Junge Menschen hangeln sich an dem Löwen empor, der Marianne bewacht. Einige halten Schilder hoch, auf einem steht „Oligarchie = Vampires“, oder auch „Macron Caca“. Andere schwingen Frankreich- und Palästinaflaggen.

François, ein Mann mittleren Alters, sagt, er sei „Gilet Jaune“, Gelbweste, seit 2018. Damals, auch im November, begannen Menschen vor allem im ländlichen Frankreich, Kreisverkehre und Straßen zu blockieren. Zunächst wegen der geplanten Erhöhung der Kraftstoffsteuer. Später richtete sich ihre Wut gegen wachsende Ungleichheit und die Politik von Präsident Emmanuel Macron, etwa die Abschaffung der Vermögenssteuer und die geplanten Einsparungen bei der Rente. In Paris kam es zu Gewalt und Zusammenstößen mit der Polizei.

Am Nachmittag des 21. November 2026 sagt François, er sei hier, um gegen das „vie chère“, das „teure Leben“ zu protestiere: die gestiegenen Preise, die hohen Mieten, die niedrigen Löhne, die Einsparungen im Sozialbereich und im öffentlichen Dienst und die „zerstörerische Politik“ der Regierung. Außerdem wolle er die Schüler unterstützen.

Zu der Demonstration, die später zum Place de la Nation ziehen wird, haben vor allem Gewerkschaften aufgerufen, darunter die der Schüler und Studenten, und andere Organisationen, auch die Gelbwesten. Letztere haben traditionell keine Hierarchie, aber mittlerweile eine sogenannte nationale Koordination. Die hat angekündigt, vom 17. bis zum 22. November den achten Geburtstag der Bewegung mit Streiks und Demos in ganz Frankreich zu feiern.

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Die Rückkehr der Gelbwesten

Dabei war es in den vergangenen Jahren deutlich ruhiger geworden um die Gelbwesten. Es waren die Proteste der Schüler gegen Lehrermangel und kaputte Schulgebäude, die sie Mitte Oktober zurück auf die Straße brachten. Wie Le Monde berichtete, zirkulierten schon Ende September Solidaritätsaufrufe in den sozialen Medien. Und tatsächlich protestierten am 17. Oktober Gelbwesten, Schüler, Studenten und andere gemeinsam. Größtenteils friedliche Proteste wurden durch Plünderungen, Brandstiftung und Polizeigewalt überschattet.

Während am 17. Oktober, je nach Schätzung, zwischen 550.000 und 800.000 Menschen auf die Straße gingen, waren es nun, am sechsten Protestsamstag, nur noch zwischen 82.500 und 150.000 im ganzen Land. Der Pariser Place de la République ist heute voll, aber nur eine kleine Zahl von Menschen trägt neongelbe Westen wie François.

Zwar sagen mir auch andere Protestierende, dass sie Armut, Sozialpolitik und hohen Lebenshaltungskosten umtreiben. Aber sie demonstrieren auch gegen den Rassismus in Frankreich, den „Genozid in Gaza“, den Aufstieg des rechtsextremen Rassemblement National oder das neue Polizeigesetz, das den Einsatz von Schusswaffen grundsätzlich legitimiert.

Um bei der Demo am Samstag Jugendliche anzutreffen, muss man ein wenig suchen. Drei Gymnasiastinnen stehen am Rand des Platzes. Sie sagen, sie seien da, weil sie nach wie vor den Eindruck haben, nicht gehört zu werden. Zwei von ihnen gehen auf ein Lycée, also ein Gymnasium, ganz in der Nähe.

Gemeinsam für Veränderung

Seit mehr als sechs Wochen blockieren sie morgens ihre Schulen, nach wie vor fordern sie konkrete Verbesserungen: mehr Lehrer, Investitionen, die Abschaffung von „Parcoursup“, der Online-Plattform für die Bewerbung auf Hochschulplätze, die als unfair und intransparent gilt. Und wie sehen sie die Proteste der Gelbwesten gegen das „teure Leben“?

„Wir sind noch auf dem Gymnasium“, sagt eine der Schülerinnen. „Wir zahlen noch keine Steuern, wir zahlen nicht unsere Miete.“ Aber sie sehe, dass die Preissteigerungen ihre Mutter treffen. Ihre Mitschülerin sagt: „Ich denke, dass ein Teil der Gelbwesten unsere Sache unterstützt, und andere unterstützen vor allem ihre eigenen Anliegen.“ Aber letztendlich helfe es den Schülern, dass es mehr Menschen gebe, die da seien und Veränderung wollten.

Schon 2018 gab es Debatten darüber, ob die Gelbwesten politisch eher rechts oder links seien und wie extrem. Der Lkw-Fahrer Éric Drouet, ein prominenter Aktivist, sagte damals zumindest: Die Gelbwesten seien eine Bewegung des Volkes, keiner Partei zugehörig. Doch ist das die gleiche Bewegung wie 2026?

Zwar hat etwa Maxime Nicolle, ein bekannter Aktivist von 2018, die Jugendproteste in einem Videostatement auf Facebook unterstützt. Aber es rücken andere Sprecher in den Vordergrund. Und am 17. Oktober trugen auch Menschen gelbe Westen, die bei den Protesten vor acht Jahren noch gar nicht Auto fahren durften. Sie seien jünger, diverser, urbaner. Doch wie ihre Vorgänger zeigen sie sich wütend über die Spritpreise, stellen die gleichen Forderungen wie damals, wie Mediapart berichtete.

Was Gelbwesten und Schüler vereint: die große Unzufriedenheit am Ende der Ära Macron. In Frankreich gibt es den Ausdruck „ras-le-bol“. Das sagt man, wenn es einem wirklich reicht. „Es ist der allgemeine Überdruss“, sagt François. „Und dadurch kommen viele Leute zusammen, die sonst nie wirklich zusammengekommen wären.“ Je mehr man sei, desto mehr könne man Druck ausüben – auf die aktuelle Regierung, und die, die in vier Monaten gewählt wird.