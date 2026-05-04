Der Spielehändler Gamestop will das Online-Auktionshaus Ebay übernehmen. 56 Milliarden US-Dollar legt Gamestop dafür auf den Tisch. Geführt wird das Spieleunternehmen, das vor allem durch den Aktienkauf von Kleinanlegern, die sich über Reddit organisierten, Schlagzeilen machte, seit 2023 von Ryan Cohen. Cohen ist mitverantwortlich für den Meme-Aktien-Hype während der Corona-Pandemie im Frühjahr 2021. Damals organisierten sich Kleininvestoren über Foren wie r/wallstreetbets, um Gamestop-Aktien zu kaufen, obwohl Wallstreet-Analysten zuvor das Ende des Spieleladens vorhergesagt hatten.

Schon Mitte 2020 hatte Cohen in Gamestop investiert, ab 2021 saß er auch im Vorstand des Unternehmens. Er hielt Anteile an Gamestop, als die Welt vom Reddit-Forum „r/wallstreetbets“ las und Menschen den Kurs des Unternehmens auf irrationale Höhen pumpten. Die GameStop-Aktie legte im Januar 2021 um 1.625 Prozent zu, davon allein 400 Prozent innerhalb einer Woche. Privatanleger hatten sich zuvor auf Reddit zusammengeschlossen, um den Kurs in die Höhe zu treiben und die großen Anleger unter Druck zu setzen, die auf einen Kursrückgang gesetzt hatten.

Cohen mag das Internet in seinen vielen Facetten. Er ist aktiver X-User und in der Welt der riskanten Kleinanleger ein fester Begriff. Einige sehen ihn sogar als eine Art Guru der Aktien.

Der 40-Jährige ist laut Forbes-Magazin mehr als fünf Milliarden US-Dollar schwer. Das erste große Geld machte Cohen mit der Gründung eines US-Online-Versandhandels für Tierprodukte namens „Chewy“. Doch nicht nur als Gründer, sondern auch als Investor verdiente er im E-Commerce-Bereich: Im Jahr 2025 berichtete Reuters, dass er Aktien im Wert von einer Milliarde US-Dollar vom chinesischen Online-Shop Alibaba hält.

In die Insolvenz gefolgt

2022 erwarb seine Investmentfirma knapp zehn Prozent Anteile an einem weiteren Unternehmen, das von Wirtschaftsexperten schlecht bewertet worden war: Bed Bath and Beyond, ein Geschäft für Haushaltswaren, Aktienticker BBBY. Viele Kleinanleger, die Cohen seit Gamestop digital folgten, kauften also nun die Aktien eines Einhandelsunternehmens, das eigentlich fast vor der Insolvenz stand, in der Hoffnung, dass der Aktienkurs ähnlich extrem in die Höhe schießt wie Gamestop zuvor.

Eine ganze Online-Community bildete sich um den Meme-Stock herum, mit Livestreams und Cohen als gottähnliche Gestalt – zumindest für diejenigen, die dem Hype glaubten. Lange gut ging das nicht. 2023 war BBBY insolvent.

Cohen hatte zuvor seine Anteile an BBBY wieder verkauft. Der Ausstieg bei Bed Bath & Beyond wurde kritisiert und führte zu mehreren Sammelklagen von Aktionären, in denen Cohen Wertpapierbetrug, Insiderhandel und „Pump-and-Dump“ vorgeworfen wurden. Cohen ist zudem Trump-Supporter und glaubt, dass die US-Wahl im Jahr 2020 nicht mit rechten Dingen zuging. Diese Ansicht bekräftigte er nach Trumps zweiter gewonnener Wahl zum US-Präsidenten im Jahr 2024. „Trump hat nun drei Wahlen in Folge gewonnen“, schrieb Cohen damals auf X. Neben Trump mag Cohen auch Bitcoin – im Mai 2025 wurde bekannt, dass er im Namen von Gamestop 4.170 Bitcoin gekauft hat – womit der Kurs des Unternehmens nun auch an die Kryptowährung gekoppelt ist.