Börsengang von Reddit : Ist das noch Nische?

Schon Jahre vor dem Börsengang mischte das Online-Forum Reddit die Weltmärkte auf. Nun gibt es selbst Aktien aus – zum Ärger vieler Nutzer.

BERLIN taz | Wenn den Nutzern und Moderatoren des Online-Forums Reddit etwas nicht passt, dann treten sie auch mal in den Streik. „Unsere Nutzer wehren sich von Zeit zu Zeit auf verschiedene Weise – oder protestieren sogar. Ich denke, das ist etwas Einzigartiges und Besonderes auf Reddit. Wir haben ein Modell der Selbstkorrektur“, sagte CEO Steve Huffmann in einem auf Reddit vor dem Börsengang am Donnerstag veröffentlichen Fragevideo.

Gegründet wurde das Nischen-Forum mit Sitz in San Francisco im Jahr 2005. Auf Reddit tauschen sich registrierte Nutzer in Foren über jedes erdenkliche Thema aus – von witzigen Bildern bis hin zum Weltgeschehen, Gaming, Kunst und Katzen. Für mehr als 100.000 Themen gibt es ein Unterforum, in dem jede und jeder Fragen stellen, Meinungen teilen und die Inhalte anderer kommentieren kann.

„Das wird einer der größten Pump-and-Dumps aller Zeiten“, steht als Kommentar eines Nutzers unter einem im Reddit-Forum „r/Technology“ geteilten Post von vor zwei Monaten zum Börsengang. Doch was genau ist ein Pump-and-Dump – und was macht den Reddit-Börsengang besonders?

Pump-and-Dump bedeutet: „Aufpumpen und wegwerfen“. Durch das Verbreiten positiver Meldungen und durch koordinierte Käufe wird der Preis einer Anlage „hochgepumpt. Das soll (vor allem unerfahrene) Investoren dazu bewegen, hoffnungsvoll zu sein und zu investieren. Diejenigen, die günstig viel gekauft haben, werfen dann ihre Anteile wieder ab, wenn der Wert durch die von FOMO (engl.: fear of missing out; Angst, etwas zu verpassen) getriebene Investition der anderen in die Höhe geschossen ist.

Der Börsengang von Reddit Der Börsengang von Reddit ist erste Debüt einer Social-Media-Plattform seit die Online-Pinnwand Pinterest im Jahr 2019 an die Börse ging. Die Reddit-Aktien wurden ab Donnerstag mit einem IPO-Preis von 34 US-Dollar ausgegeben. Am Donnerstagabend deutscher Zeit stieg die Aktie des weltweit größten Internetforums Reddit im Vergleich zum Ausgabepreis um bis zu 70 Prozent. Mit einem Plus von 48 Prozent schloss sie am Tag ihres Börsengangs. Reddit und seine Investoren planen den Verkauf von 22 Millionen Aktien.

Schon im Jahr 2021 an der Börse mitgemischt

Besonders macht den Börsengang auch, dass Reddit schon vor dem Börsendebüt die Aktienmärkte aufmischte – im Januar 2021. Damals ließen die Nutzer des Subreddits „r/wallstreetbets“ den Wert der Gamestop-Aktie innerhalb von sechzehn Tagen auf das Vierundzwanzigfache steigen.

Das Ziel der Kleinanleger, die nach einem Reddit-Post des Finanzinvestores Keith Gill aka „DeepFuckingValue“ die Aktie koordiniert kauften: Großinvestoren, die auf fallende Kurse wetteten – also Gamestop „shorten“ wollten – um viel Geld zu bringen, einen „Short Squeeze“ zu verursachen. Bei diesem werden Investoren, die gegen die Aktie gewettet haben (das heißt Short-Positionen halten), gezwungen, ihre Aktien zu kaufen, um ihre Verluste zu begrenzen, was den Aktienkurs weiter in die Höhe treibt. Die Aktion wurde damals von einigen als Versuch angesehen, gegen Hedgefonds vorzugehen, die große Short-Positionen an GameStop hielten. Das machte Schlagzeilen. Netflix verfilmte die Geschichte mit „Dumb Money“ (2023).

Dass Chef und Mitgründer Steve Huffmann 3,2 Prozent der Reddit-Anteile besitzt und nun durch den Börsengang ungefähr 193 Millionen US-Dollar erhält, wurmt einige Reddit-Nutzer. Insbesondere die freiwilligen und unbezahlten Moderatoren, die dafür sorgen, dass die Richtlinien der jeweiligen Unterforen eingehalten werden, sind sauer. Im Subreddit „r/technology“ bezeichnete ein Nutzer den Börsengang als „Anfang vom Ende“ der Online-Plattform. Denn um das Unternehmen profitablel zu machen, plant Reddit, mehr Werbung zu schalten.

Investoren aus der Community könnten für Volatilität sorgen

Im letzten Quartal 2023 kam die Website im Schnitt auf 73,1 Millionen Nutzer pro Tag. Das derzeitige Nutzerwachstum von Reddit lag mit 27 Prozent deutlich über anderen Social Media-Plattformen wie Meta, X & Co. In den USA ist Reddit nach Google und Youtube auf dem dritten Platz der meistbesuchten Websites – auch die Hälfte der Nutzer lebt in den USA. In China ist die Seite seit September 2021 blockiert.

Besonders aktive Nutzer und Moderatoren erhielten die Möglichkeit, beim Börsengang Aktien zu kaufen. Bis zu acht Prozent der Wertpapiere waren für die Community vorgesehen, außerdem für deren Freunde und Familienangehörige der Beschäftigten. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise erhalten Kleinanleger nicht vorab die Möglichkeit, Aktien zu erwerben.

Vorreiter war Reddit damit allerdings nicht. Airbnb reservierte einen Teil seiner Aktien beim Börsengang für seine Gastgeber, während Uber den Fahrern die Möglichkeit gab, sich am Unternehmen zu beteiligen.

Ebenso ungewöhnlich war die fehlende Haltefrist bei diesem Angebot von Reddit an besonders treue Nutzer und Moderatoren. Bedeutet: bis zu acht Prozent der Aktien wurden an eine Gruppe ausgegeben, die sie jederzeit auf den Markt schmeißen und den Kurs so herunterdrücken kann. Im Börsenprospekt, das Reddit vor Börsengang der Finanzaufsichtsbehörde SEC vorlegen musste, nennt das Unternehmen selbst die Beteiligung der Nutzer als Risiko für größere Kursschwankungen.

KI als möglicher Kurstreiber

Die Social-Media-Plattform macht ihren Umsatz bisher hauptsächlich durch Werbung und einen Premium-Zugang für 5,99 US-Dollar pro Monat. Doch trotz Umsatzsteigerung im vergangenen Jahr hat das Unternehmen bisher noch nie Gewinn erwirtschaftet, im vergangenen Jahr einen Verlust von 91 Millionen US-Dollar. Bisher schien es so, als würde Reddit bewusst nicht allzu viel Werbung schalten, um das Nutzererlebnis nicht zu beeinträchtigen. Durch den Gang an die Börse befürchten Nutzer nun, dass die Plattform sich zum Negativen verändern könnte.

Ein weiterer Punkt, der für Unmut in der Community sorgt: Reddit hat einen Vertrag mit der Google-Mutter Alphabet geschlossen, wodurch der Suchmaschinengigant die auf Reddit veröffentlichten Inhalte der Nutzer zum Training und Ausbau seiner Modelle für Künstliche Intelligenz nutzen wird. KI-Pionier und OpenAI-Chef Sam Altman ist auch an Reddit beteiligt und hält rund 9,2 Prozent der Stimmrechte. Das gefällt vielen Nutzern nicht. Auf den Kurs könnte sich das hingegen positiv auswirken. Denn KI-Aktien sind derzeit im Trend und das Thema künstliche Intelligenz in aller Munde.