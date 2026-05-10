W elche Teerasse trinkst du am liebsten?“

Anouk und Dara sitzen im Sandkasten und unterhalten sich.

„Teetasse heißt das“, sagt Dara. „Außerdem trinke ich lieber Kakao.“

Und sie backen Matschmuffins. Als Topping gibt es Kieselsteine und von Miniermotten angefressene Kastanienblätter vom letzten Herbst.

„Nein, nicht Teetasse, Tee-Rasse“, sagt Anouk. „Irgendeine Teerasse musst du doch mögen. Pfefferminz, Fenchel, Hagebutte.“

„Mama trinkt ganz viel Matcha-Tee. Der ist aber nicht für Kinder.“ Sie überlegt. „Ich liebe Teewurst. Die macht Papa mir aufs Vesperbrot.“

Teewurst, denke ich. Habe ich ewig nicht mehr gegessen.

„Liebst du denn Tee?“, fragt Dara.

Anouk nickt heftig. „Eistee mit Pfirsichgeschmack. Der schmeckt wie flüssige Gummibärchen. Den bekomme ich aber nur von Oma. Papa sagt, da ist zu viel Zucker drin.“

„Lecker“, sagt Dara.

Ich stupse Cedric an. Er sitzt neben mir und ist in das Kreuzworträtsel der Apotheken Umschau versunken.

„Hast du eine Lieblingsteerasse?“, frage ich.

Er sieht mich zerstreut an. „Wie bitte?“

„Ob du eine Lieblingsteerasse hast?“

Er kratzt sich an der Stirn.

„Die vom Café Schönbrunn finde ich schön“, sagt er dann. „Toller Ort. Wenn es dort noch Liegestühle gäbe, wäre es perfekt. Noch lieber hätte ich aber eine eigene. Ist nur schwierig bei einer Wohnung im zweiten Stock.“

Er wendet sich wieder dem Kreuzworträtsel zu.

Ich blicke zum Sandkasten.

„Mein Papa trinkt nie Tee“, sagt Anouk. „Immer nur Kaffee.“

Und Wein und Bier. Und gegen ein Schlückchen Crémant hat er auch nichts einzuwenden, ergänze ich in Gedanken.

Anouk gießt Wasser aus dem Buddeleimer in Plastikbecher. Dara zerbröselt Kastanienblätter über den Muffins.

Dann winken sie uns zu.

„Es gibt Muffins“, ruft Dara.

„Und Tee“, ruft Anouk. „Ganz viele Rassen.“

Cedric taucht aus seinem Kreuzworträtsel auf wie vom Grund eines tiefen Sees. Er sieht mich an und gleichzeitig durch mich hindurch.

„Experte für Gottesfragen“, sagt er. „Acht Buchstaben. Fängt mit T an. Was könnte das sein?“

„The-ologe“, sage ich. Ich deute mit einer Kopfbewegung zu den Kindern. „Und jetzt ist Teatime.“