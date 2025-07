C hapeau! Karl Schlögel kann seiner langen Liste von Auszeichnungen eine weitere hinzufügen: Der renommierte Osteuropahistoriker wird mit dem diesjährigen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt. Seit Dekaden erkundet Schlögel akribisch das Innenleben der Sowjetunion und ab 1991 auch all jener Staaten, die aus ihr hervorgegangen sind. Er, der den heutigen postsowjetischen Raum aus eigener Anschauung so gut wie hierzulande kein Zweiter kennt, fand übrigens nichts dabei zu konstatieren, in Bezug auf die Ukraine selbst lange einen blinden Fleck gehabt zu haben. Mea culpa im besten Sinne! Derlei schonungslose Selbsterkenntnis wäre auch so manchen westlichen politischen Ent­schei­dungs­trä­ge­r*in­nen zu wünschen.

Sollten sie sich überhaupt jemals in Schlögels Werke vertieft haben, so haben sie diese entweder nicht ernstgenommen oder beschlossen, die Befunde des Wissenschaftlers schlichtweg zu ignorieren. Seit Langem schon warnt Schlögel vor einer aggressiven Expansionspolitik von Russlands Präsident Wladimir Putin. Erinnert sei an den russisch-georgischen Krieg um die Region Südossetien im August 2008.

Spätestens 2014, dem Jahr der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und dem offenen Ausbruch der fälschlicherweise als Bürgerkrieg bezeichneten Feindseligkeiten im Donbass, hätte man wissen können, wohin die Reise in der Ukraine geht. Doch da glaubten immer noch einige Po­li­ti­ke­r*in­nen fest daran, mit den Minsker Abkommen den Konflikt einhegen und befrieden zu können.

Das sind übrigens teilweise dieselben Leute, die heutzutage unverdrossen Friedensverhandlungen mit Moskau das Wort reden und alle Waffenlieferungen an Kyjiw, anders als Schlögel es fordert, schon gestern eingestellt hätten. Dabei kann es an den wahren Kriegszielen Moskaus wahrlich keine Zweifel mehr geben. So wie es aussieht, wird Schlögel auch weiter seine warnende und mahnende Stimme erheben – gut so. Nur müssten wir dann auch hinhören, es lohnt sich. Und zu spät ist es dafür nie.