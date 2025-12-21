Was hat es mit den Epstein Files auf sich?

Im Januar 2024 gab ein US-Gericht einige Dokumente rund um den verstorbenen Multimillionär und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein frei. Donald Trump hatte seine zweite Amtszeit mit dem Versprechen gestartet, die Epstein-Files zu veröffentlichen. Das geschah dann aber zunächst nicht. Der US-Kongress verabschiedete im November 2025 daraufhin ein Gesetz, welches die Veröffentlichung erzwingen sollte, den Epstein Files Transparency Act.

Am 21. Dezember wurde bekannt, dass Dateien, die zuvor veröffentlicht worden waren, gelöscht wurden. Eine Stichprobe der dpa ergab, dass eine neuere Version des ersten Datensatzes vom Samstag mindestens 16 Dateien weniger umfasste als eine vorherige Version des Archivs vom Freitagnachmittag.

Wer ist Jeffrey Epstein?

Jeffrey Edward Epstein wurde 1953 in New York geboren. Er wurde 2008 wegen Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen verurteilt. Auf seinen Anwesen, zu denen auch eine Privatinsel gehörte, lud Epstein zu Partys ein. Dort sollen Minderjährige vergewaltigt worden sein. Jahre später wurde der Fall neu aufgerollt und Epstein 2019 aufgrund von Vorwürfen des Sexhandels mit Minderjährigen und Verschwörung zum Sexhandel verhaftet und kam in Untersuchungshaft. Dort starb er im selben Jahr nach offiziellen Angaben durch Suizid.

Epstein wuchs in einer mittelständischen Familie auf, interessierte sich für Mathematik und unterrichtete nach seinem Schulabschluss an einer Privatschule. Er schloss kein Studium ab. Durch den Vater eines seiner Schüler soll er in Kontakt mit einem Investmentbanker gekommen sein. Ab 1973 arbeitete er an der Börse in New York. 1982 gründete er eine Vermögensverwaltung für Milliardäre. In den darauffolgenden Jahren lernte er viele reiche und mächtige Menschen kennen.

Wann kamen erstmals Missbrauchsvorwürfe auf?

Schon im Sommer 1996 meldete Maria Farmer der Polizei sexuellen Missbrauch durch Epstein. Die damaligen Ermittlungen führten zu keiner Anklage. In den darauffolgenden Jahren wurden Epstein wiederholt sexuelle Übergriffe vorgeworfen, ohne dass diese zu einer Verurteilung führten.

Wer ist Ghislane Maxwell?

Die Geschäftsfrau Ghislaine Noelle Maxwell wurde 1961 in Frankreich als Tochter der Holocaust-Forscherin Elisabeth Meynard und des Verlegers Robert Maxwell geboren. 1991 zog sie in die USA, lernte Epstein kennen und wurde zu seiner engsten Vertrauten. 2020 wurde Maxwell festgenommen. Ende 2021 wurde sie wegen „Menschenhandels mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken“ schuldig gesprochen und zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Wie gut kannten sich Epstein und Trump?

„Ich kenne Jeff schon seit fünfzehn Jahren“, sagte Trump dem New York Magazine im Jahr 2002. Es gibt Fotos, Flugbucheinträge und Anrufprotokolle, die eine Verbindung zwischen den beiden Männern belegen. Unklar ist, wie eng deren Verhältnis war.

Gab es weitere Konsequenzen des Epstein-Skandals?

Im September 2025 wurde der britische Botschafter in Washington entlassen. Im Jahr 2021 trat der Chef der Großbank Barclays aufgrund seiner Verbindungen zu Epstein zurück, der etwa mit seiner Jacht zu Epsteins Privatinsel gesegelt war und den Kontakt auch nach Epsteins erster Verurteilung 2008 aufrechterhalten hat. Im Jahr 2020 geriet die Deutsche Bank in die Kritik, weil Epstein dort zwischen 2013 und 2018 – ein Konto führen durfte – obwohl seit seiner Verurteilung im Jahr 2008 bekannt war, dass er ein Sexualstraftäter ist. Als dann gehäuft Medienberichte über Vorwürfe gegen Epstein auftauchten, kündigte die Bank die Konten.

Zu wem hatte Epstein noch Kontakt?

Eine Analyse von CNN von etwa 2.200 veröffentlichten E-Mail-Korrespondenzen ergab, dass Epstein zu prominenten Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik, Medien und Wirtschaft Kontakt hatte: Er tauschte Mails mit dem ehemaligen Präsidenten der Harvard-Universität aus. Es gibt Aufnahmen, die Epstein mit dem Schauspieler Woody Allen, dem ehemaligen Trump-Berater Steve Bannon sowie dem Linguisten und linken Intellektuellen Noam Chomsky zeigen. Auch zum britischen Königshaus pflegte Epstein Kontakte, genauer gesagt zu Andrew Mountbatten Windsor, der schon im Jahr 2015 des sexuellen Missbrauchs beschuldigt worden war. Im Jahr 2022 entzog ihm die Queen deshalb Dienstgrade und Schirmherrschaften. Erst im Oktober 2025 entzog ihm sein Bruder König Charles ihm auch seinen Prinzentitel.

Welche Rolle spielte Virginia Giuffre?

Virginia Giuffre war eines der ersten Epstein-Opfer, die öffentlich gegen ihn und seinen Dunstkreis vorgingen. Ihr Vater war Angestellter in der Hausverwaltung von Trumps Mar-a-Lago-Resort. Virginia Giuffre begann dort als Teenager im Wellnessbereich zu arbeiten, wo sie im Alter von 16 Jahren von Maxwell angesprochen worden sein soll, die ihr einen Job bei Epstein anbot. Ab 2010 erhob Giuffre in Interviews sowie in ihrer in diesem Jahr erschienenen Autobiografie schwere Missbrauchsvorwürfe. Im April 2025 gab ihre Familie bekannt, dass sie im Alter von 41 Jahren durch Suizid gestorben sei.

Und was ist mit Bill Clinton?

Auf den Aufnahmen, die vom US-Justizministerium veröffentlicht wurden, sieht man Clinton in einem Whirlpool mit einer Frau, deren Gesichtszüge unkenntlich gemacht wurden. Auf einem anderen Foto sieht man Clinton schwimmend in einem Pool mit Maxwell. Clinton ließ schon im Juli 2019 eine Erklärung veröffentlichen, dass er nichts von den Taten gewusst und seit über zehn Jahren kein Wort mehr mit Epstein gewechselt habe.